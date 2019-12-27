Сильно соскучился: Влад Топалов покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пока ведущая с сыном отдыхает на Бали, ее муж скучает по ним в Москве

Регина Тодоренко сбежала от зимы в теплые края - телеведущая наслаждается райским отдыхом в Азии, на экзотическом острове Бали. Артистка уехала к океану вместе с маленьким сыном Майклом и регулярно делится в сети красочными снимками с курорта. К слову, звезда давно вернула себе хорошую форму и восхищает стройной фигурой в эффектных купальниках. Ее супруг Влад Топалов был вынужден остаться дома в Москве и уже успел сильно заскучать по своей семье.

В этом певец признался на своей странице в Instagram, а заодно поделился невероятно милым домашним фото с любимой женой. На снимке звездная пара запечатлена на кухне в домашних футболках.

Регина явно занималась готовкой еды, а Влад подошел сзади и обнял ее за бедра, при этом оба они заливисто смеются.

"Чёт уже прям сильно соскучился ..." - отметил артист.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подписчики не смогли пройти мимо трогательного кадра и оставили много умиленных комментариев.

Клевые такие!

Какая Прэлееесть!!! вы лучшие и единственные в шоу-бизнесе пара, на которую я подписалась!!! Потому что вы прям настоящие такие и искренние!!!

Какая красивая пара. С Наступающим Новым Годом

Классные!!!

Сильно!!!!!!!

Нельзя же быть настолько красивыми

Регина тебя убьёт за эту фотку наверно

Вы веселая семья

Вы самая классная пара

Оооо красота. Вот она настоящая горячая любовь

Ой хулиган

Это очень хорошо когда муж скучает по жене

Класснючие, от таких таких фоток улыбка не сходит с лица

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко раскрыла, как совместить активную жизнь и материнство и показала очаровательное фото с сыном с отдыха на Бали.