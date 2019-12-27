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Сильно соскучился: Влад Топалов покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 16:33
Сильно соскучился: Влад Топалов покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пока ведущая с сыном отдыхает на Бали, ее муж скучает по ним в Москве

Регина Тодоренко сбежала от зимы в теплые края - телеведущая наслаждается райским отдыхом в Азии, на экзотическом острове Бали. Артистка уехала к океану вместе с маленьким сыном Майклом и регулярно делится в сети красочными снимками с курорта. К слову, звезда давно вернула себе хорошую форму и восхищает стройной фигурой в эффектных купальниках. Ее супруг Влад Топалов был вынужден остаться дома в Москве и уже успел сильно заскучать по своей семье.

В этом певец признался на своей странице в Instagram, а заодно поделился невероятно милым домашним фото с любимой женой. На снимке звездная пара запечатлена на кухне в домашних футболках.

Регина явно занималась готовкой еды, а Влад подошел сзади и обнял ее за бедра, при этом оба они заливисто смеются.

"Чёт уже прям сильно соскучился ..." - отметил артист.

Сильно соскучился: Влад Топалов покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подписчики не смогли пройти мимо трогательного кадра и оставили много умиленных комментариев.

  • Клевые такие!
  • Какая Прэлееесть!!! вы лучшие и единственные в шоу-бизнесе пара, на которую я подписалась!!! Потому что вы прям настоящие такие и искренние!!!
  • Какая красивая пара. С Наступающим Новым Годом
  • Классные!!!
  • Сильно!!!!!!!
  • Нельзя же быть настолько красивыми
  • Регина тебя убьёт за эту фотку наверно
  • Вы веселая семья
  • Вы самая классная пара
  • Оооо красота. Вот она настоящая горячая любовь
  • Ой хулиган
  • Это очень хорошо когда муж скучает по жене
  • Класснючие, от таких таких фоток улыбка не сходит с лица

Сильно соскучился: Влад Топалов покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко раскрыла, как совместить активную жизнь и материнство и показала очаровательное фото с сыном с отдыха на Бали.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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