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Сильно красивая: Тина Кароль заворожила предельно чувственным магнетическим фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.05.2020 - 11:02
Сильно красивая: Тина Кароль заворожила предельно чувственным магнетическим фото
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала завораживающий фотопортрет

Тина Кароль во время карантина не баловала поклонников новыми фото на странице в Instagram, зато регулярно снимала сториз, где делилась самыми яркими моментами жизни. Так, певица самоизолировалась в частном доме Киевской области вместе с сыном Вениамином, который прилетел к маме из Великобритании и весь период карантина был с ней рядом. Он помогал артистке по хозяйству и радовал ее своими достижениями, а она публиковала видео с участием Вени и признавалась, что гордиться им. И вот, страничка звезды "ожила", на ней стали появятся кадры фотосессий. Так, Тина опубликовала черно-белое чувственное фото, покорившее ее фанов.

На портретном снимке артистка предстала в расстегнутой рубашке, едва засветив зону декольте. Она смотрит прямо в кадр пронизывающим, прожигающим взглядом, а выразительность глазам придает яркий макияж. Ее волосы завиты в крупные, аккуратные локоны и уложены на бок. Украинская поп-дива предпочла обойтись без аксессуаров

Поклонники пришли в полный восторг от эстетики чувственного кадра и тут же воспользовались возможностью завалить Тину комплиментами.

Сильно красивая: Тина Кароль заворожила предельно чувственным магнетическим фото

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Классный парень! Тина Кароль засветилась в неожиданной компании и очаровала лицом без косметики

  • Тиночка, ты у нас Королева
  • Тону в глазах
  • Очень сильно красивая и не только внешне
  • Нереально красивая
  • Шикарная
  • Кошачий взгляд
  • Пушка
  • Невероятная красота
  • Волшебная
  • Как же красиво и гармонично

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль и Дан Балан вновь заставили поклонников судачить об их романе после одновременного появления свежих фото на страницах артистов.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Тина Кароль
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