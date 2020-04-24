Она очень сильная! Милла Йовович покорила сеть "талантами" 2-месячной дочки

Милла Йовович с дочками (фото: instagram.com/millajovovich)

Малышка очаровала поклонников

Милла Йовович не устает умилять фолловеров своими детьми. Она регулярно рассказывает о талантах и достижениях старшей дочери – 12-летней Эвер Гарбо, которая уже стала актрисой. А теперь дело дошло и до младшей – 2-месячной Оушан. Оказывается, крошке тоже есть чем удивить фолловеров, кроме как очаровательной внешностью.

Новое фото младшей дочери Миллы (фото: instagram.com/millajovovich)

Милла запостила фото, на котором малышка сидит с серьезным и слегка возмущенным выражением лица, уложив руки на подлокотники кресла для кормления. «Я тебя уничтожу», – добавила актриса забавную подпись, которая как нельзя лучше подходит под момент. «Детка босс», – оставила также Милла хэштег, намекая, что девочка с характером.

Поклонники принялись засыпать Миллу вопросами. «Она такая милашка. Можно я спрошу, как произносится ее имя? Берегите себя». Актриса в этот раз с удовольствием вступила в небольшую переписку. «Как «Океан», – написала она («Оушан» на английском, – прим. ред.). Также фанатов звезды удивило, что крошка в своем возрасте уже весьма самостоятельная. «Она уже сидит?», – написала одна из поклонниц. На что Милла ответила: «Она очень сильная!».

Комментарии к посту (фото: instagram.com/millajovovich)

Разумеется, дело дошло и до обсуждения, на кого похожа малышка. Так, многие уверены, что все три девочки – копия звездной мамы. Другие, напротив, настаивают, что Оушан – папина дочка, которая переняла все его черты. Впрочем, правы и те, и те, так как девочки в семье напоминают обоих знаменитых родителей.

Средняя дочь и муж Миллы (фото: instagram.com/millajovovich)

Также Милла, которая известна своей открытостью, показала, как они проводят карантин. Она запостила галерею фото, где фигурирует еще одна дочь Йовович – 5-летняя Дэшилл Иден. Они с папой – знаменитым режиссером Полом Андерсоном – веселятся, пуская мыльные пузыри. Оба при этом буквально светятся от счастья. «Нет ничего лучше, чем пускать мыльные пузыри после обеда», – написала актриса под радостными фото.