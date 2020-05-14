Сидели на мели: Тодоренко пожаловалась на несправидливость во время работы с Могилевской

Наталья Могилевская и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ведущая вспомнила, как была подопечной известной певицы

Регина Тодоренко сложно переживает скандал, разыгравшийся вокруг ее слов о виктимблейминге и насилии в семье. Ведущая попыталась реабилитироваться и выпустила документальный фильм, призванный помочь жертвам домашней тирании. После ведущая решилась на первое откровенное интервью, в котором рассказала, что и сама имело дело с агрессором, который всячески притеснял ее. Также звезда "Орла и Решки" затронула тему гендерного неравенства и вспомнила о временах работы в девичьей группе Real O. Об этом она рассказала в интервью изданию "Медуза".

Герлз-бенд Real O работал с продюсерским центром Натальи Могилевской. Параллельно певица раскручивала и мужской дуэт "ДиО фильмы". По словам Тодоренко, артисты-мужчины получали намного больше, чем их коллеги женского пола.

"Когда у нас была женская группа, одновременно у нашего директора была еще и мужская группа. И пока мы сидели на мели и зарабатывали по 100-200 долларов в месяц, у пацанов были и гастроли, и концерты, и заработки. Как же: с ними можно выпивать, развлекаться и вообще им надо зарабатывать — они же мужчины. Мужская солидарность не основана ни на каких реальных заслугах или умениях", - считает Регина.

Наталья Могилевская и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

К слову, ранее Наталья Могилевская во время участия в подкасте Потапа пожаловалась на своих экс-подопечных. Она рассказала, что певицы из Real O были постоянно чем-то недовольны и систематически выясняли с ней отношения. Работать с артистами ей было трудно и, в итоге, она распустила их всех, закрыла продюсерское агентство и открыла детскую школу талантов.

Кстати, Регина Тодоренко уходила в 2012 году из группы Real O со скандалом. Покинуть коллектив певица решила за полгода до окончания официального контракта, что не понравилось ее продюсеру. Тодренко признается – она думала, что дело закончиться судом. И вот, спустя много лет, во время 11 выпуска шоу "Танці з зірками-2019" Регина и Наталья помирились.

Ранее Регина Тодоренко впервые высказалась о проблемах в своей семье и травмах детства.

Автор: Аня Бойчук