"Штаны лопнули от радости": Леся Никитюк поразила "космическими" фото с видами Шанхая

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая весело проводит время в Китае

Украинская телеведущая Леся Никитюк улетела в Китай, где весело и насыщенно проводит время. Так, она уже успела насладиться всевозможными изысками местной кухни, приобрести новый наряд - артистка прикупила блестящее мини-платье с анималистичным принтом в местном стиле "цсипао", а также много гуляет по Шанхаю, который завораживает своими футуристическими видами. Конечно же .Леди Ле с удовольствием делится деталями своего путешествия с поклонниками, публикуя фото и видео в Instagram.

На этот раз Леся показала свою прогулку по вечерней набережной реки Хуанпу "города вечных огней", с которой открывается потрясающий вид на эти самые огни - ярко светящиеся небоскребы Шанхая. При этом она пожаловалась, что снова не успела сделать фото со знаменитой "Восточной жемчужиной". Отметим, что телебашня "Восточная жемчужина" — третья по высоте в Азии, пятая по высоте телебашня в мире, одна из главных достопримечательностей района Пудун в Шанхае. Ее высота 468 метров и вечером она красиво подсвечивается.

Однако на снимках Никитюк башня не светится. Впрочем, вид и так вышел очень эффектный и "космический"!

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, обращает на себя внимание и образ Леси. Ведущая позирует в белой водолазке и черных джинсах, и на снимке, где она запечатлена спиной, видно, что на штанах красуется модная нынче прореха в весьма пикантном месте - чуть ниже ягодиц.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"6 лет назад когда снимали Шанхай в рамках О&Р, не успели сфоткаться возле горящей разноцветными огнями "Жемчужины" (той знаменитой телебашни)) .. И в этот раз я тоже не успела. Прийдется лететь снова... #China #princessofchina", - прокомментировала кадры Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети восторгаются роскошным видом на город и стильным луком телезвезды, не преминув отметить и ее порваные джинсы. Некоторые в шутку предположили, что они лопнули от радости, ведь ведущая находится в таком прекрасном месте.

такая красивая, такая счастливая

Як фотошпалери, не думала на кухню такі наклеїти? Краса

Який красівий від...на передньому плані. Лесюня, ти вогонь

У вас джинси репнули. Вид просто космос!!!

Детка,ты любишь рваные джынсы. Красава

Леся, у вас кажется джинс отклеился

Вот это попу откормила

Красуня

Штани напевно репнули від радості події

Прелесть ! Обожаю тебя.

Леся ти там на попі штани подерла

Леся! Ты зажигалочка! Дарить реальный позитив! Спасибо!

Дуже класна

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае. Конечно же, телеведущая налегает на суши!