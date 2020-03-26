Штамп в паспорте для нас ничего не значил: Каменских высказалась об отношениях с Потапом

Каменсиких и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя рассказала о демократии в семье с Потапом

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. За их личной жизнью годами следила многомиллионная пара поклонников. Пока, наконец, в мае 2019-го года влюбленные сыграли долгожданную свадьбу. Напомним, что пышная выездная церемония состоялась в одном из загородных комплексов под Киевом. Среди гостей праздника можно было встретить “сливки” отечественного шоу-бизнеса. А вот ведущими были друзья пары — Катя Осадчая и Юрий Горбунов. В интервью журналу “Караван историй” Настя впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни. Певица призналась, что штамп в паспорте для них с Потапом не играл особенной роли.

“Штамп в паспорте для нас с Лешей особо ничего не значил. Мы как любили, так и любим друг друга. Мы оберегали нашу любовь и решили открыть чувства, чтобы порадовать поклонников, которые так этого ждали. К тому же свадьба – это отличный повод, чтобы собрать всех близких и друзей разделить с нами счастье. Мы счастливы и влюблены!” — говорит в интервью “Каравана историй” исполнительница.

Также Настя отметила, что именно в отношениях с ней Потап нашел столь важную для него заботу.

“Леше очень важно чувствовать заботу, и со мной он ее обрел. Несмотря на мой плотный график, я стараюсь успевать все: и на красную дорожку сходить, и премию получить, и еду приготовить”, — смеется Настя. — Цели и взгляды у мужа с женой должны быть у каждого свои в какой­-то степени. Но хорошо, чтобы партнеры поддерживали друг друга. У нас с супругом все обстоит именно так”.

И кстати о готовке, чаще за плитой стоит именно Каменских.

“Готовлю чаще всего что­-то из меню правильного питания, чтобы возить с собой в контейнерах, – паровые котлетки, например. Мое фирменное блюдо – итальянская паста – появляется на столе по праздникам или когда приходят гости”.

При этом в молодой семье Потапа и Насти царит демократия.

“У нас демократичная семья – не патриархат или матриархат. У всех права равны. Если возникают какие­-то спорные моменты, мы, как взрослые люди, спокойно, с уважением друг к другу их обсуждаем и находим решение”.

Также выяснилось, что Потап — еще тот романтик!

“Алексей – невероятный романтик. Он может приехать ко мне на съемку без предупреждения с букетом цветов. Мы всегда стараемся найти время хотя бы на короткую встречу среди дня. Иногда, если выпадает свободное окошко, можем встретиться на час и прогуляться по парку или пообедать. И обязательно планируем совместные отпуска, чтобы отдохнуть от суеты и сполна насладиться уединением, —делится личным Настя. — Мое идеальное утро – проснуться в объятиях любимого мужа, неспешно позавтракать, сделать пробежку по свежему воздуху и наслаждаться обществом друг друга на протяжении всего дня. Каждое утро, когда никуда не нужно спешить, – праздничное. Отмечать 8 Марта с цветами и подарками? Нахожу это милой традицией, хотя и считаю, что внимание к своей половинке не должно зависеть от красных дат календаря”.

“Для меня семья всегда на первом месте. Поэтому, несмотря на наш плотный график, мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я кормлю всех вкусной пастой или овощной лазаньей собственного приготовления”, — подытожила Настя.