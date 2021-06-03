В шортах и кроп-топе: Леся Никитюк очаровала трендовым летним луком

Леся Никитюк недавно вернулась из Египта, где радовала поклонников горячими кадрами в бикини и хвасталась эффектными пляжными образами. В Киеве телеведущая также примерила трендовый лук и сделала забавные фото у пальмы.

Снимками в стильном летнем наряде Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram .

Длинноногая красотка примерила свободные льняные шорты с высокой посадкой зеленого цвета и такого же оттенка рубашку, под которую надела белый кроп-топ. Волос она оставила распущенными и смешно позировала. будто прячась за листьями растения.

"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим". Как вам?" - подписала кадры Никитюк в своем фирменном шутливом стиле.

Леся Никитюк покорила трендовым зеленым нарядом из льна (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети оценили стильный образ ведущей, не обошлось и без шуток про наряды из льна, которые всегда мятые.