В шортах и кроп-топе: Леся Никитюк очаровала трендовым летним луком
Леся Никитюк недавно вернулась из Египта, где радовала поклонников горячими кадрами в бикини и хвасталась эффектными пляжными образами. В Киеве телеведущая также примерила трендовый лук и сделала забавные фото у пальмы.
Снимками в стильном летнем наряде Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.
Длинноногая красотка примерила свободные льняные шорты с высокой посадкой зеленого цвета и такого же оттенка рубашку, под которую надела белый кроп-топ. Волос она оставила распущенными и смешно позировала. будто прячась за листьями растения.
"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим". Как вам?" - подписала кадры Никитюк в своем фирменном шутливом стиле.
Леся Никитюк покорила трендовым зеленым нарядом из льна (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети оценили стильный образ ведущей, не обошлось и без шуток про наряды из льна, которые всегда мятые.
- Как всегда Богиня
- Красотка
- Круто, лен не надо гладить
- Какой красивый костюм, очень идёт
- Гарно
- Нереально крутий, зелений в моді. Леся, Ви стильна
- Шикарная девочка и костюм
- Нереально красиві
- Дуже крутий та трендовий колір цієї весни та літа. Пушка
- Амазонка
- Люблю такие летние костюмы
- Костюмчик суперовий
- Главное в этом фото, джунгли в которых Леся прячется. А костюмчик хорошо сидит
- Річ з натуральної тканини видно здалеку. Цого сезону схиляємось до жатки з льону. Вона вже з фабрики йде "художньо зім'ята".
- Класний костюм, виглядаєш неймовірно
- Дуже гарний літній костюм! Вам дуже личить цей колір!
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свои роскошные курортные "владения", позируя у бассейна в кружевном легком платье-мини.