ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.05.2020 - 21:13
Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком
Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец показал забавное фото с сыном

Влад Топалов, который недавно заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе, опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию с сыном. При этом данный снимок очень пришелся по душе поклонникам артиста.

На фото Топалов держит своего ребенка за руки и делает веселую гримасу на фоне зелени.

Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Карантин до июня... не беда! Лапы в лапах и вперед! С Богом друзья! Надеюсь все будет хорошо!!! Все сходим с ума потихоньку... все... У всех на уме работа, деньги, еда, дети... у всех без исключения. Ничего. Надо держаться. Господь краю не дает, как говорит мой хороший друг!!!" - написал певец.

Пользователи сети также прокомментировали это фото.

  • Оба загорелые уже до лета! Красавцы!
  • Классно сказал;
  • Ух ти, пух ти, красавчики;
  • Класс! Самые лучшие мальчики!
  • Счастья;
  • Боже какой хорошенький;
  • Ты мой хороший, Майкл! Какой же ты пупсик, солнышко, лапочка;
  • Красивые.

Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком

Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком

Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком

Скриншоты с Instagram

Напомним, что после громкого скандала, который был связан с высказыванием Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия, Влад Топалов очень эмоционально обратился к подписчикам и в особенности ко всем хейтерам. Он призвал всех быть добрее. По словам музыканта, из-за этого скандала Регина буквально лишилась всего.

Теги Новости Украины шоубизВлад Топалов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь