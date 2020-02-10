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Шо з-под дуба: сериал "Спіймати Кайдаша" будет звучать под музыку DakhaBrakha (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 21:42
Шо з-под дуба: сериал "Спіймати Кайдаша" будет звучать под музыку DakhaBrakha (видео)
Актеры нового сериала "Спіймати Кайдаша" (фото: СТБ)

Зрители услышат звучание знаковой песни "Шо з-под дуба" DakhaBrakha

2 марта на телеканале СТБ стартует 12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашевая семья» и по сценарию известного украинского драматурга Наталки Ворожбит. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов. Саундтреком к сериалу стала музыка украинской этно-группы DakhaBrakha.

  • «Я сразу предложила музыкальному продюсеру использовать и вдохновляться музыкой DakhaBrakha. Переживала, что не ляжет в сериал. Но все легло. К сожалению, мы купили только одну песню «Шо з-под дуба». Но для композиторов, которые писали музыку для всего фильма, ДахаБраха были референсом. Почему они? Кроме того, что у них прекрасная музыка, они современные и аутентичные одновременно. Как и наша история. И такие же ироничные», - комментирует шоураннер сериала Наталка Ворожбит.

Премьера сериала Спіймати Кайдаша. Смотрите 02.03.2020 на СТБ!

У Натальи давние дружественные отношения с Владом Троицким и группой ДахаБраха и, конечно, они согласились стать саундтреком к сериалу без колебаний.

Саундтреком к сериалу «Спіймати Кайдаша» стала музыка DakhaBrakha

В главных ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Якушева, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

Уже 2 марта в 20:00 на СТБ. Таких Кайдашей вы еще не видели!

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