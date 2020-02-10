Шо з-под дуба: сериал "Спіймати Кайдаша" будет звучать под музыку DakhaBrakha (видео)

Зрители услышат звучание знаковой песни "Шо з-под дуба" DakhaBrakha
2 марта на телеканале СТБ стартует 12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашевая семья» и по сценарию известного украинского драматурга Наталки Ворожбит. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов. Саундтреком к сериалу стала музыка украинской этно-группы DakhaBrakha.
Премьера сериала Спіймати Кайдаша. Смотрите 02.03.2020 на СТБ!
У Натальи давние дружественные отношения с Владом Троицким и группой ДахаБраха и, конечно, они согласились стать саундтреком к сериалу без колебаний.
Саундтреком к сериалу «Спіймати Кайдаша» стала музыка DakhaBrakha
В главных ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Якушева, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.
Уже 2 марта в 20:00 на СТБ. Таких Кайдашей вы еще не видели!