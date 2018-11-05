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Шли по наводке? Режиссера шоу Оли Поляковой попытались ограбить

Lite » Звезды 05.11.2018 - 17:21
Фото: Герман Ненов (пресс-служба)
Фото: Герман Ненов (пресс-служба)

Злоумышленники искали полученный гонорар за шоу "Королева ночи"

Не успела в Киеве отгреметь премьера яркого шоу Оли Поляковой "Королева ночи", как спустя несколько дней в квартиру Германа Ненова, режиссера концерта, попытались прокрасться воры.

Инцидент произошел в Печерском районе Киева. По словам потерпевшего, ограбление было тщательно спланированным, а во входной двери возле замков заранее были высверлены дыры.

Герман уверен — шли по наводке, но злоумышленников спугнула мама режиссера, которая в тот момент находилась дома:

"Сегодня мою квартиру попытались обчистить, к счастью, воров вовремя спугнули. Зная, что большинство краж сейчас происходит по наводке, хочу обратиться к грабителям, не исключено, что они это прочтут. Брать в квартире у меня нечего! Господа, не утруждайтесь и не подставляйтесь! Так получилось, что я предпочитаю безналичный расчет во всех сферах жизни. Из налички в доме может быть максимум тысяча гривен, технику всегда ношу при себе, а дорогостоящие костюмы Оли Поляковой и весь реквизит после шоу "Королева Ночи" тоже увезены в надежное место", - прокомментировал произошедшее Ненов.

Шли по наводке? Режиссера шоу Оли Поляковой попытались ограбитьФото: Герман Ненов (пресс-служба)

Напомним, 26 октября популярная украинская певица Оля Полякова собрала полный зал поклонников в киевском Дворце спорта. Посмотреть на грандиозное шоу "Королева ночи" собралось почти 10 тысяч человек.  Во время концерта артистка поразила публику невероятно яркими и эффектными нарядами, которые регулярно меняла.

Ранее Оля Полякова рассказала, сколько потратила на свое шоу "Королева ночи". По словам Оли, она все время откладывала деньги. На организацию шоу ей потребовалось два года.

Мы также писали о том, что Оля Полякова в розовом купальнике показала гибкую фигуру. Длинноногая 34-летняя певица после своего гранд-шоу в Киеве отправилась на заслуженный отдых на Мальдивы. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ограблениережиссерпевецОля Полякова
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