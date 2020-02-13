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Школа леди? Участниц шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сарае

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.02.2020 - 19:59
Школа леди? Участниц шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сарае
Участницы реалити Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новый канал)

Участниц проекту буквально выселили посредине леса!

Роскошные спальни, большая гостиная, ванна с джакузи – зачастую в таких сказочных условиях живут участницы проекта Від пацанки до панянки на Новом канале. Но в этот раз заселение девушек мало напоминало сказку.

Если раньше «пацанок» сразу привозили в Школу леди, то в четвертом сезоне девушек высадили в лесу и отправили искать ее самостоятельно.

И пока «пацанки» предвкушали, как будут нежиться в джакузи и спать на мягких постелях, преподаватели готовили им сюрприз. Новую Школу леди – старый дом, почти сарай, с покосившейся табличкой. Неужели здесь участницы реалити будут менять свою жизнь?

– Я была уверена, что на входе в шикарную Школу леди нас будет встречать дворецкий со словами: «Леди, угощайтесь напиточками»! А это что за интернат? – негодовала Вика #боксерша Алехина. – Чем мы заслужили жить в таком доме?

Школа леди? Участниц шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сарае

Школа леди? Участниц шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сарае

Внутри новый дом «пацанок» оказался еще хуже, чем снаружи. В комнате стояло несколько железных кроватей без постелей, на полу валялись матрасы и сено, а в потолке зияла дырка. Не дом, а хлев.

– Если честно, мы подумали, что это прикол, – возмущается Юля Чигринец. – Ведь не могли же с нами так поступить на самом деле?

Школа леди? Участниц шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сарае

Но деваться некуда. Пришлось «пацанкам» смириться, что отныне Школа леди будет такой.

– Мы поселили девушек в старый дом, чтобы они понимали: в этом сезоне у них не будет ничего «готовенького». Джакузи и лакшери – все это надо заслужить упорным трудом, – говорит руководитель проекта Ксения Бабенко. – Так мы проверили мотивацию «пацанок».

Школа леди? Участниц шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сарае

Кого такие условия проживания побудили покинуть проект, станет известно 17 февраля в 19:00 на Новом канале в проекте «Від пацанки до панянки».

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