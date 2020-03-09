Шикарная женщина: Даша Астафьева эффектно позировала в ванне с цветами

Певица продемонстрировала свои аппетитные формы
Даша Астафьева продолжает демонстрировать свои аппетитные формы. Недавно певица во всей красе позировала на балконе и в комнате. Причем на некоторых снимках артистка полностью обнажилась и прикрылась только одним одеялом.
На этот раз певица на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она лежит в ванной с цветами.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Пользователи сети прокомментировали ее фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что несмотря на то, что Даша Астафьева любит сниматься в чувственных и откровенных образах, восхищая поклонников своими сочными формами и умением соблазнительно позировать, в повседневной жизни артистка предпочитает удобную одежду и часто обходится без макияжа.
Ране сообщалось о том, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.