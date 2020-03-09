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Шикарная женщина: Даша Астафьева эффектно позировала в ванне с цветами

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.03.2020 - 21:26
Шикарная женщина: Даша Астафьева эффектно позировала в ванне с цветами
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица продемонстрировала свои аппетитные формы

Даша Астафьева продолжает демонстрировать свои аппетитные формы. Недавно певица во всей красе позировала на балконе и в комнате. Причем на некоторых снимках артистка полностью обнажилась и прикрылась только одним одеялом.

На этот раз певица на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она лежит в ванной с цветами.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети прокомментировали ее фото.

  • Даша ты совершенна;
  • Красотка;
  • Невероятная;
  • Шикарная женщина;
  • Очень красивая, воплощение сексуальности;
  • Огонь;
  • Красивая;
  • Роскошный образ;
  • Просто космос;
  • Даша, вы, красавица;
  • Тот самый случай, когда ничего лишнего. Можно конечно, чтобы кто-то еще кормил вкусняхами в этот момент, хотя это уже нарушает поток воображения и рушит границы тех, кто решил зашиться к лету ради похожих форм, на ваши.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что несмотря на то, что Даша Астафьева любит сниматься в чувственных и откровенных образах, восхищая поклонников своими сочными формами и умением соблазнительно позировать, в повседневной жизни артистка предпочитает удобную одежду и часто обходится без макияжа.

Ране сообщалось о том, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.

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Новости Украины шоубизДаша Астафьева
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