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Шикарная леди: беременная Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками на яхте

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2019 - 10:54
Шикарная леди: беременная Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками на яхте
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка заговорила о целебной силе моря

Лилия Подкопаева с удовольствием проводит летний отпуск в солнечной Одессе. Спортсменка позирует на фоне бескрайних морских пейзажей и вовсю наслаждается отдыхом. Стоит сказать, что в Южную Пальмиру она приехала с детьми – Вадимом и Каролиной, и уже успела показать совместное  фото в соцсети. Также беременная гимнастка решила поделиться эмоциями от морской прогулки на яхте, опубликовав красочный снимок в Instagram.

Олимпийская чемпионка красуется в распахнутом красном платье-накидке и кружится перед камерой. В кадр попали ее стройные ножки, которые спортсменка кокетливо демонстрирует перед камерой.

Свой образ для морского путешествия Лилия дополнила кепкой и солнечными очкам, а также поделилась научным фактом – море повышает гормон счастья!

Шикарная леди: беременная Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками на яхте

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Ученые доказали, что море повышает уровень гормона счастья!" - подписала она живописный кадр.

Подписчики спортсменки оценили фото по достоинству, они оставили под снимком комплименты для беременной знаменитости, сойдясь во мнении, что перед ними шикарная леди, а также всецело разделили мнение Лилии о целебной силе моря.

"Точно!", "Правда!", "Шикарная!", "Шикарный наряд и ракурс на Одесском побережье тоже супер!", "Ух ты!", "Как всегда великолепна!", "Шикарная леди!" - оставляли они комментарии под постом.

Ранее Лилия Подкопаева показала стильный летний образ в длинном платье с анималистичным принтом и поделилась высказыванием о счастье.

Кстати Лилия Подкопаева восхитила полностью белоснежным образом в Одессе и восторгалась атмосферой украинской жемчужины у моря.

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Новости Украины Лилия Подкопаева
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