Шикарная королева: Могилевская заворожила нежным фото с оголенной спиной

Певица восхитила поклонников своей красотой
Наталья Могилевская, которая недавно показала уникальное видео с "Танцев со звездами", где похудела на 20 килограмм, порадовала своих поклонников новой фотографией с оголенной спиной. Данный снимок популярная украинская певица выставила на своей странице в Instagram.
На фото артистка стоит спиной в бежевом платье на черном фоне. При этом певица подчеркнула, что привычка носить платья каждый̆ день способна изменить жизнь женщины и сделать ее счастливой̆.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Пользователи сети прокомментировали фотографию Могилевской.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Наталья Могилевская во время карантина обычно не баловала поклонников новыми фото, а показывала кадры из личного архива. Но однажды она все же ошеломила поклонников пикантным фотосетом, надев белый пиджак на голое тело и засветив бюст.
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Автор: Иван Романенко