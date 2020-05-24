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Шикарная королева: Могилевская заворожила нежным фото с оголенной спиной

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.05.2020 - 20:29
Шикарная королева: Могилевская заворожила нежным фото с оголенной спиной
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица восхитила поклонников своей красотой

Наталья Могилевская, которая недавно показала уникальное видео с "Танцев со звездами", где похудела на 20 килограмм, порадовала своих поклонников новой фотографией с оголенной спиной. Данный снимок популярная украинская певица выставила на своей странице в Instagram.

На фото артистка стоит спиной в бежевом платье на черном фоне. При этом певица подчеркнула, что привычка носить платья каждый̆ день способна изменить жизнь женщины и сделать ее счастливой̆.

Шикарная королева: Могилевская заворожила нежным фото с оголенной спиной

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети прокомментировали фотографию Могилевской.

  • Вау! Самая любимая и шикарнейшая королева;
  • Шикарная!!! Девочки должны всегда быть девочками. Платья огонь;
  • 21 день в платье! Прекрасное начало для того, чтобы вспомнить, что женщина + платье - это красиво. А то все облачились в брюки...
  • Супер;
  • Наталья в платье просто огонь;
  • Наталья ваше платье супер, но мое первое летнее платье будет черным;
  • Люблю вас нежно. Вы потрясающая. Лучшая среди звезд нашей Украины. Спасибо за всю вашу работу и душу...
  • Красиво, как ангелочек.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Наталья Могилевская во время карантина обычно не баловала поклонников новыми фото, а показывала кадры из личного архива. Но однажды она все же ошеломила поклонников пикантным фотосетом, надев белый пиджак на голое тело и засветив бюст.

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Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины шоубизНаталья Могилевская
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