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"Шикарна даже в носках": Маша Ефросинина показала удобную одежду для путешествий

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.12.2019 - 13:42
"Шикарна даже в носках": Маша Ефросинина показала удобную одежду для путешествий
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая продемонстрировала уютные луки в съемке для журнала

Маша Ефросинина постоянно восхищает поклонников своим модным вкусом и эффектными образами. Кроме того, телеведущая и сама является владелицей бренда одежды для дома и дороги. Открыта она и для сотрудничества - так, звезда снялась в атмосферной фотосессии для журнала о путешествиях CHANCE FOR TRAVELLER. Ранее она побывала на организованном изданием благотворительном вечере, где блистала в стильном брючном костюме из люрекса.

Теперь же Ефросинина показала несколько кадров со съемки, в которой она примерила удобные и уютные наряды для путешествий.

Маша позировала в весьма необычной локации - в большом трейлере для длительных поездок, который еще называют "дом на колесах". На одном из кадров на ней один лишь теплый халатик. Ведущая позирует боком к камере - она подняла одну ногу на кровать и надевает белый носок.

&quot;Шикарна даже в носках&quot;: Маша Ефросинина показала удобную одежду для путешествий

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

На еще одном фото артистка запечатлена в коридоре трейлера, на ней белые велосипедки и такого же цвета свитер, а сверху она набросила темную жилетку с отороченным мехом воротником. Ефросинина подняла руки вверх и пронзительно смотрит в объектив.

&quot;Шикарна даже в носках&quot;: Маша Ефросинина показала удобную одежду для путешествий

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Атмосферные кадры пришлись по вкусу поклонниками ведущей и они отметили, что она в любой одежде смотрится просто шикарно.

  • Маша, ну как можно в шерстяных носках выглядеть так шикарно??? Съемка нереальная, как и ты
  • Какое красивое и атмосферное фото
  • Красивая
  • Шикарно Мария
  • Шикарна даже в носках)
  • Уверенная и романтичная!!! Всегда
  • Машенька, вы совсем исхудали
  • Какая же всё-таки красивая и худая ,просто богиня
  • Вот он образ секси, мисс Мери!!!
  • Сначала показалось, что снизу ничего не надето
  • Стайлиш
  • Шикарное, читать идеальное, бедро
  • Крута!!

&quot;Шикарна даже в носках&quot;: Маша Ефросинина показала удобную одежду для путешествий

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме.

Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме Красотка из 60-х: Маша Ефросинина блеснула стильным образом в костюме из люрекса
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