"Шикарна даже в носках": Маша Ефросинина показала удобную одежду для путешествий

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая продемонстрировала уютные луки в съемке для журнала

Маша Ефросинина постоянно восхищает поклонников своим модным вкусом и эффектными образами. Кроме того, телеведущая и сама является владелицей бренда одежды для дома и дороги. Открыта она и для сотрудничества - так, звезда снялась в атмосферной фотосессии для журнала о путешествиях CHANCE FOR TRAVELLER. Ранее она побывала на организованном изданием благотворительном вечере, где блистала в стильном брючном костюме из люрекса.

Теперь же Ефросинина показала несколько кадров со съемки, в которой она примерила удобные и уютные наряды для путешествий.

Маша позировала в весьма необычной локации - в большом трейлере для длительных поездок, который еще называют "дом на колесах". На одном из кадров на ней один лишь теплый халатик. Ведущая позирует боком к камере - она подняла одну ногу на кровать и надевает белый носок.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

На еще одном фото артистка запечатлена в коридоре трейлера, на ней белые велосипедки и такого же цвета свитер, а сверху она набросила темную жилетку с отороченным мехом воротником. Ефросинина подняла руки вверх и пронзительно смотрит в объектив.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Атмосферные кадры пришлись по вкусу поклонниками ведущей и они отметили, что она в любой одежде смотрится просто шикарно.

Маша, ну как можно в шерстяных носках выглядеть так шикарно??? Съемка нереальная, как и ты

Какое красивое и атмосферное фото

Красивая

Шикарно Мария

Шикарна даже в носках)

Уверенная и романтичная!!! Всегда

Машенька, вы совсем исхудали

Какая же всё-таки красивая и худая ,просто богиня

Вот он образ секси, мисс Мери!!!

Сначала показалось, что снизу ничего не надето

Стайлиш

Шикарное, читать идеальное, бедро

Крута!!

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме.