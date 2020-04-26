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Щемили с самого начала: Потап рассказал, как проверял на прочность Надю Дорофееву

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2020 - 17:27
Щемили с самого начала: Потап рассказал, как проверял на прочность Надю Дорофееву
Фото: Потап и Надя Дорофеева (facebook.com/nadya.dorofeeva)

Рэпер вспомнил, где и как произошла первая встреча с певицей

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-"Позитив" в начале марта огорчили поклонников новостью – они сообщили о распаде своей популярной группы "Время и Стекло". В этом году дуэт должен был отпраздновать 10-летие, но на пике популярности прекратил существование. Продюсер коллектива Потап вспомнил о первой встрече с Надей Дорофеевой, когда она только прошла кастинг в новую группу. О знакомства с певицей рэпер рассказала в YouTube-шоу “2PОpodcast".

Встреча будущей звезды и ее мамы с продюсером случилась в Крыму. Прямо в холле одной из гостинниц.

"Надьку щемили с самого начала. Причем на первую встречу Надя Дорофеева приехала с мамой в отель "Ялта-Интурист" в Крыму и она попала за стол. На выходе из отеля стояли столы, за соседним столом был Боря Моисеев – наш хороший друг. И мы сидели и пили, пили крепко, пили сильно. Значит, приехала Надя с мамой. "Наденька, садитесь. Вот Леша Позитив. Садитесь и пейте. Вот пиво, вот куриные лапки". С нами был дядя Вадя (Вадим Федоров, участник группы MOZGI – прим. ред). Надя первый раз в нашей туссовке", – вспомнил продюсер.

Щемили с самого начала: Потап рассказал, как проверял на прочность Надю Дорофееву

Фото: Потап и Надя Дорофеева (facebook.com/nadya.dorofeeva)

К компании подошел выпивший посетитель. Он приставал к каждому сидящему за столом и так и норовил задеть. Дядя Вадя не выдержал, вывел возмутителя порядка на улицу и разобрался с обидчиком.

"На этом моменте мы встаем из-за столов и говорим: "Так, Наденька, езжайте домой, а мы пойдем". Это первое впечатление у Нади. И мы тогда Надю обкатывали, проверяли. Она оказалась крепкая девчонка", - признался Потап.

Видео: Youtube/2POPОDCAST

Ранее Потап рассказал о стойкости Насти Каменских к чужому мнению и отношению к бывшей супруге Ирине Горовой.

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