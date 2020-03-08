Мы щекочем нервы: Тина Кароль рассказала, был ли у нее роман с женщиной

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица прокомментировала чувственный клип с коллегой

Тина Кароль интригует откровенными образами и нарядами и умеет мастерски разжигать бурную фантазию поклонников. Ее чувственный дуэт с коллегой по Голос страны Даном Баланом еще больше подогрел слухи о стремительном романе звезд, но не менее интригующим стала совместная песня "Вільна" с вокалисткой The Hardkiss Юлий Саниной. В программе "Светская жизнь" Катя Осадчая отметила, что в видео на композицию можно невооруженным глазом увидеть намеки на женскую любовь. Поэтому ведущая поинтересовалась, был ли у самой певицы опыт однополых отношений.

"Это лишнее. А клип, да. Мы щекочем нервы: или так, или нет. А дальше фантазия. Бурная и у каждого разная", - кокетливо ответила Тина.

"Мне не надо вживаться. Стоят две красотки и начинают петь", - рассказала артистка, как ей удалось гармонично взаимодействовать в клипе с партнершей по дуэту.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кроме того, Тина призналась, что собирается проведать сыночка Вениамина в Великобритании, но из-за стремительно распространяющегося по миру коронавируса певице пришлось пойти на серьезные меры предосторожности. Она уже успела купить маску и перчатки, поэтому полетит в Лондон во всеоружии.

Правда, артистка переживает, что Веня не сможет прилететь в Киев на Пасху, ведь это опасно.

"Как он полетит на каникулы – вот это вопрос! Потому что он ребенок, руки тут, руки там, гаджеты грязные, ручки... Я думаю, что возможно он не прилетит на Пасху. Вот это для меня самая большая боль. Его семья не паникует, я не паникую", - признается она.

Видео: YouTube/Світське життя

Также звезда призвала придерживаться мер безопасности, в частности ходить в перчатках и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, а также дала оригинальный совет: "Сидим дома, делаем детей".

Ранее Тина Кароль в прозрачном плаще показала оригинальный весенний образ.