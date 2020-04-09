Шанс стать лучше: Настя Каменских рассказала, как сделать карантин продуктивным

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица предложила за время самоизоляции обзавестись полезными привычками

Настя Каменских и Потап стараются поднять настроение своим поклонникам на карантине - парочка регулярно делится новыми забавными видео. Так, рэпер с супругой решили приобщиться к популярному в сети флешмобу “Flip The Switch”, в котором партнеры обмениваются нарядами. Согласитесь, мужественный Потап в платье и шубке Насти - то еще зрелище! Не забывают они и о полезных советах - певица регулярно делится своими онлайн-тренировками и рекомендациями о красоте и досуге.

На этот раз спортивная артистка напомнила, что карантин - отличное время, чтобы заняться собой и выработать наконец полезные привычки. В своем Instagram Каменских поделилась мотивирующим фото - она запечатлена в удобной спортивной одежде и без макияжа. Ярко-оранжевые кроссовки добавляют цвета домашнему луку звезды.

Настя поделилась своими рекомендациями, как же сделать вынужденную изоляцию продуктивной, подробно расписав необходимые действия.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Карантин - это шанс передохнуть и одновременно стать лучше. Поэтому можно посвятить время на то, чтобы выработать полезные привычки.

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Для начала осознайте, чего вы действительно хотите. То есть желание + аргумент зачем вам это. Далее запишите это как цель и разбейте на время и маленькие шаги.

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Например “похудеть и подтянуть фигуру”. Зачем? Чтобы быть здоровой, нравиться себе еще больше, носить, что хочется, всегда красиво получаться на фото. Сколько нужно времени? Для начала, месяц. Что нужно делать? Правильно питаться и заниматься спортом.

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Окей. Теперь разбиваем на маленькие задачи по дням. Не нужно в один день полностью менять привычки. Особенно если они формировались всю жизнь. Резкие изменения - всегда стресс. Для начала, просто пейте больше воды и замените конфеты на сухофрукты или фрукты.

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Питайтесь дробно и в одно время. Выработайте правильную пищевую привычку. Больше овощей, зелени. Меньше соленого, жареного. На этом же этапе начните делать с утра разминку и планку.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Через несколько дней вы привыкните и вам этого уже будет мало. Вы сами захотите делать больше упражнений.

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Новые задачи всегда пугают. Но если разбить их на маленькие шаги, то даже самые большие цели кажутся достижимыми и не сложными. И это касается всего, не только похудения. Начинайте с малого. Но начинайте обязательно", - зарядила мотивацией и вдохновением исполнительница.

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась списком полезных приложений на смартфон, которыми пользуется сама. Среди любимых приложений певицы те, которые позволяют регулировать питание и даже водный баланс, а также для занятий спортом.