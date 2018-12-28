ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Шакира очаровала сеть редким фото с сыновьями

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2018 - 20:59
Шакира очаровала сеть редким фото с сыновьями
Фото: Шакира (instagram.com/shakira)

Рождественские праздники колумбийская певица провела в кругу семьи

Известная певица Шакира поделилась на своей страничке в микро-блоге Instagram трогательны фото со своими малышами. Снимок колумбийская певица приурочила к рождественским праздникам, которые с размахом отгремели по всему католическому миру. Большинство западных звезд уже отчитались о том, как отметили семейный праздник, и Шакира не стала от них отставать.
Она поздравила своих поклонников с Рождеством, а заодно и показала повзрослевших сыновей - трехлетнего Сашу Пике и пятилетнего Милана Пике.

Шакира очаровала сеть редким фото с сыновьями

Фото: Шакира, Жерард Пике и их дети (instagram.com/shakira)

Также на фото был еще один член семьи - бойфренд Шакиры Жерард Пике, отец детей популярной певицы. Этим счастливым семейным снимком Шакира опровергла все слухи о том, что пара в последнее время не может найти общий язык, и планирует расстаться. 

"Счастливых праздников", - пожелала она своим подписчикам и они ответили ей такими же хорошими пожеланиями.

Шакира очаровала сеть редким фото с сыновьями

Скриншот: Комментарии к посту Шакиры (instagram.com/shakira)

"Очень красиво ..... Благословения для вашей семье", "Очень красивая семья, много наилучших пожеланий от всего сердца", "Счастливая семья", "Великолепная семья с Рождеством и Новым годом!", - написали поклонники.

Кроме того, мы недавно писали о том, одна из украинских певиц решила скопировать образ Шакиры, решившись на кардинальные перемены имиджа, она шокировала своих поклонников внешним видом.

Также мы рассказали, кто стал главной персоной в Twitter, и это не Кардашьян, и не Трамп. Певица сделала всего 13 твиттов, но степенью своего влияния на аудиторию все равно превзошла всех.

Еще одна знаменитость показала редкое совместное фото со своим ребенком. Фото телеведущей вызволо массу восторга у поклонников.

Как встречают Новый Год в странах Европы (video.rbc.ua)

Хайди Клум поделилась горячим постельным фото с молодым женихом "Хороший был год": опальная Лобода похвасталась полученными в России наградами
Новости Украины певецфотоInstagram
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь