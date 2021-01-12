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Сетовавшая на бедность Полякова поиздевалась над поклонниками отдыхом на Мальдивах

Мальдивы, Вторник 12 января 2021 23:22
Сетовавшая на бедность Полякова поиздевалась над поклонниками отдыхом на Мальдивах
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова, которая недавно жаловалась, что приходится экономить из-за карантина, сейчас похвасталась отдыхом на Мальдивах. При этом она поиздевалась над своими подписчиками в сети.

Популярная украинская певица начала публиковать фото и видео из отдыха на своей странице в Instagram. Она показала фото, на которых запечатлена в коричневом купальнике и белой тунике.

Некоторые фоловеры артистки обрушились с критикой на нее из-за того, что раньше она сетовала на тяжелое финансовое положение в связи с отменой концертов.

"Нам, артистам, сейчас так тяжело, так тяжело! Государство нам совсем не помогает, концертов нет, мы теряем огромные деньги", - и после этих слов едем на Мальдивы! Всем бы украинцам ваше "тяжело", - написали в сети.

"Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: "10 артистам первого эшелона нестрашно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?" Так понятно? Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди", - ответила Полякова.

Кроме того, она начала дразниться у себя в сториз.

Сетовавшая на бедность Полякова поиздевалась над поклонниками отдыхом на МальдивахСетовавшая на бедность Полякова поиздевалась над поклонниками отдыхом на МальдивахСетовавшая на бедность Полякова поиздевалась над поклонниками отдыхом на Мальдивах

Оля Полякова поиздевалась над подписчиками отдыхом на Мальдивах (фото из сториз артистки)

Напомним, Оля Полякова впервые показала свой роскошный особняк с видом на озеро. Она также похвасталась просторной верандой, в которой установлен камин, мягкие кресла, кушетка и кресла-качалки.

Ранее Оля Полякова похвасталась на фото молодой мамой.

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