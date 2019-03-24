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Как сестры: Маша Ефросинина восхитила фото с красавицей дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2019 - 18:17
Как сестры: Маша Ефросинина восхитила фото с красавицей дочкой
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Большинство фанов отметили, что Нана очень похожа на папу

Маша Ефросинина - не только успешная телеведущая и стильная женщина, но также и счастливая жена и мама двоих детей. Старшему ребенку, дочери Нане, уже 15 лет, но шоувумен нечасто публикует совместные фото с ней - девочка не любит излишнего внимания. Однако на этот раз она сделала исключение и поделилась милым семейным фото с подростком.

Маша, которая на днях растрогала до слез признанием мужу в его день рождения, выложила снимок, на котором они с Наной запечатлены в стильных нарядах. Девушка позирует в серой водолазке и джинсах, а ее звездная мама примерила бордовый брючный костюм.

"С моим серьезным малышом на показе @thecoat_official # МояНана", - прокомментировала кадр Ефросинина.

Как сестры: Маша Ефросинина восхитила фото с красавицей дочкой

Фото: Маша Ефросинина с дочерью Наной (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей засыпали ее комплиментами, уверяя, что они с дочкой смотрятся как сестры и обе очень красивые. При этом многие все же отметили, что Нана больше похожа на папу, хотя другие фаны нашли и сходство с мамой.

  • "Красивые девочки"
  • "Красуні! Маша, в мене теж так, я завжди посміхаюсь, а доня, сірьозна!"
  • "Ого, какая Нана уже"
  • "Похожи с малышом внешне"
  • "Так похожи! Красотки!"
  • r"Какая утонченная девочка, умный интеллектуальный взгляд, в котором видно, что человек уже, в столь юном возрасте, понимает чего хочет и воспитан. Стильная, красивая Нана. Молодец, Мария!"
  • "На папу схожа"
  • "Нана с каждым днём все больше становится похожа на тебя"
  • "Красотки!!! Прям как сестрички )))"
  • "Ох, Мария, Вы потрясающе выглядите! В Вас прекрасно все! И костюм восхитительный"
  • "Доченька очень глазами похожа на папу. А вот взгляд и овал лица - это Вы))) Видно, что Ваши гены тоже поучаствовали"
  • "Какая красивая девочка! Маша, она даже красивее, чем Вы"
  • "Какие же вы красотки"
  • "На этом фото Нана - вылитый папа! Это ж надо, как похожи! Красивые - и мама и дочь!!!"
  • "Очень красивая у Вас дочь, а взгляд у нее как будто вводит в гипноз"
  • "Девчонки Вы красотульки! Как сестры ей Богу"

Напомним, что Маша Еросинина показала, как выглядит в домашней обстановке и дала пару интересных советов подписчикам.

К слову, Маша Ефросинина похвасталась своими стильными брендовыми нарядами.

 

 

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Новости Украины Маша Ефросининаведущаядочь
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