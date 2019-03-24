Как сестры: Маша Ефросинина восхитила фото с красавицей дочкой

Большинство фанов отметили, что Нана очень похожа на папу
Маша Ефросинина - не только успешная телеведущая и стильная женщина, но также и счастливая жена и мама двоих детей. Старшему ребенку, дочери Нане, уже 15 лет, но шоувумен нечасто публикует совместные фото с ней - девочка не любит излишнего внимания. Однако на этот раз она сделала исключение и поделилась милым семейным фото с подростком.
Маша, которая на днях растрогала до слез признанием мужу в его день рождения, выложила снимок, на котором они с Наной запечатлены в стильных нарядах. Девушка позирует в серой водолазке и джинсах, а ее звездная мама примерила бордовый брючный костюм.
"С моим серьезным малышом на показе @thecoat_official # МояНана", - прокомментировала кадр Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина с дочерью Наной (instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики ведущей засыпали ее комплиментами, уверяя, что они с дочкой смотрятся как сестры и обе очень красивые. При этом многие все же отметили, что Нана больше похожа на папу, хотя другие фаны нашли и сходство с мамой.
Напомним, что Маша Еросинина показала, как выглядит в домашней обстановке и дала пару интересных советов подписчикам.
К слову, Маша Ефросинина похвасталась своими стильными брендовыми нарядами.