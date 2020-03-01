"Сестра?": Настя Каменских показала еще одного члена своей семьи

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что настоящее счастье — найти своего человека

Настя Каменских (NK) любит интриговать публику, так недавно она выступила на "Большом Весеннем концерте" в Киеве и продемонстрировала пикантный наряд — полупрозрачное платье, декорированное невесомыми перьями экзотических птиц, изюминкой которого стало откровенное декольте.

На этот раз интригой стала девушка, фото с которой в своем Instagram Каменских опубликовала накануне. В глаза поклонников творчества NK сразу бросилось невероятное сходство красавиц, которые выглядели, как близкие родственницы.

Снимок Настя дополнила несколькими строчками, которые еще больше подстегнули фантазию подписчиков.

"Аня написала пост про дружбу и бла-бла-бла! А для меня ты семья и пусть это будет навсегда! Найти своего человека - это настоящее счастье!" - призналась певица.

Фото: Настя Каменских, Анна Андрийчук-Завгородняя (instagram.com/kamenskux)

Девушкой оказалась супруга коллеги по шоу-бизнесу Алексея Завгороднего из популярной группы Время и Стекло. Анна Андрийчук-Завгородняя действительно часто проводит время в компании Каменских, ведь у ее супруга и знаменитости один продюсер на двоих. Похоже, что профессиональные моменты в общении девушек давно перешли на второй план, потому что Анна на своей странице в соцсетях тоже сделала откровенное признание.

Фото: Настя Каменских, Анна Андрийчук-Завгородняя (instagram.com/kamenskux)

"Настоящий друг это не тот, кто будет вытирать твои слёзы, таких людей много. Настоящий друг умеет радоваться твоим победам. Разделять счастье вместе с тобой. В моей жизни есть такие люди, за что я очень благодарна Вселенной", - написала Анна.

Фото: Настя Каменских, Анна Андрийчук-Завгородняя, Потап (instagram.com/kamenskux)

Фанаты, однако же, остались стоять на своем — красавицы похожи, как две капли воды, и вполне могли бы быть сестрами:

Сестры?

Любимые красотулички

Красивые девчонки, даже похоже чем то?)

Подружани на фотосесии

Ви суперские!

Ви такі схожі

Ви сестри

Такі клаааасні

Красавицы)

Как же это мимишно

Девушка красивая

Да похожие

Ви так похожи