"Сестра?": Настя Каменских показала еще одного члена своей семьи

Певица призналась, что настоящее счастье — найти своего человека
Настя Каменских (NK) любит интриговать публику, так недавно она выступила на "Большом Весеннем концерте" в Киеве и продемонстрировала пикантный наряд — полупрозрачное платье, декорированное невесомыми перьями экзотических птиц, изюминкой которого стало откровенное декольте.
На этот раз интригой стала девушка, фото с которой в своем Instagram Каменских опубликовала накануне. В глаза поклонников творчества NK сразу бросилось невероятное сходство красавиц, которые выглядели, как близкие родственницы.
Снимок Настя дополнила несколькими строчками, которые еще больше подстегнули фантазию подписчиков.
"Аня написала пост про дружбу и бла-бла-бла! А для меня ты семья и пусть это будет навсегда! Найти своего человека - это настоящее счастье!" - призналась певица.
Фото: Настя Каменских, Анна Андрийчук-Завгородняя (instagram.com/kamenskux)
Девушкой оказалась супруга коллеги по шоу-бизнесу Алексея Завгороднего из популярной группы Время и Стекло. Анна Андрийчук-Завгородняя действительно часто проводит время в компании Каменских, ведь у ее супруга и знаменитости один продюсер на двоих. Похоже, что профессиональные моменты в общении девушек давно перешли на второй план, потому что Анна на своей странице в соцсетях тоже сделала откровенное признание.
Фото: Настя Каменских, Анна Андрийчук-Завгородняя (instagram.com/kamenskux)
"Настоящий друг это не тот, кто будет вытирать твои слёзы, таких людей много. Настоящий друг умеет радоваться твоим победам. Разделять счастье вместе с тобой. В моей жизни есть такие люди, за что я очень благодарна Вселенной", - написала Анна.
Фото: Настя Каменских, Анна Андрийчук-Завгородняя, Потап (instagram.com/kamenskux)
Фанаты, однако же, остались стоять на своем — красавицы похожи, как две капли воды, и вполне могли бы быть сестрами: