Сергей и Снежана Бабкины стали родителями в третий раз: это мальчик

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Сергей Бабкин присутствовал на родах

Не успела Снежана Бабкина поделиться с поклонниками забавным фото из роддома, как поступила приятная новость - она уже родила малыша. 33-летняя танцовщица подарила супругу Сергею Бабкину сыночка.

Как сообщает пресс-служба артиста, ребенок появился на свет 18 июня в 9:52 утра в киевском роддоме "Лелека". Вес малыша – 3 кг 250 граммов, рост – 53 см.



Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Счастливый артист посвятил любимой Снежане и сыну трогательное произведение:



"...Когда нужен щит,

Я буду стоять впереди

Если нужна опора,

Я всегда у тебя за спиной.

Скоро ты станешь мамой,

Уже в третий раз

Подаришь нашему миру мужчину,

Самого младшего в нашем мире.

Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.

И я тоже не удержусь.

Буду молчать и плакать.

Потому что сказать ничего не смогу.

Потому что уже всё сказано.

Потом нежно возьму его на руки,

Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!"

Он услышит меня и икнет в ответ".

Видео: Самому младшему в нашем мире... (С.Бабкин) (youtube.com/Сергей Бабкин)

Фанаты умилились такими искренними словами и от всей души поздравляют Сергея и Снежану с пополнением в семье.

Самая нежная и завораживающая пара.... поздравляю вас

Это очень трогательно:)

Мурашки, плачу, какие слова любимой женщине. счастья вашей семье

До слёз и мурашек, очень трогательно. Это прекрасное чувство стать папой и мамой!! Всего Вам доброго

Поздравляю с рождением сына)))

Просто спасибо за вашу пару! Это прекрасно

Трепетные поздравления

Очень красивые слова

Аж мурашки по коже, очень круто, восхищаюсь Вами

Такі душевні слова

Боже, як ніжно

До мурашек... , Вы самые самые, безграничного Вам семейного счастья!!!

От этого можно сойти с ума от счастья!

Поздравляю Вас!

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Отметим, что Снежана воспитывает от предыдущего брака сына Артура и дочь Веселину от Сергея Бабкина. Имя малыша новоиспеченные родители пока держат в секрете, но обещают скоро поделиться с поклонниками.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Пара скрывала беременность Снежаны до 7-го месяца, зато потом с удовольствием делились нежными фото и историями.

Напомним, беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем. На некоторых кадрах она полностью обнажилась.

Ранее беременная Снежана Бабкина в купальнике растрогала сеть.Она также сравнила свое нынешнее самочувствие во время беременности с ощущениями, как на вулкане.