Сергей Притула рассказал, на каком языке ссорится с женой

Видео: СЛАВА + Сергей Притула: о ссорах с женой, хейтерах и самом скучном юмористическом шоу в Украине (youtube.com/Люкс ФМ)

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула рассказал, как он ссорится со своей женой Екатериной. Об этом он разоткровенничался в интервью развлекательного шоу "Слава +", гостем которого стал.

Отметим, что жена Сергея, Катя, из Донецка. На вопрос Славы Демина, на каком языке они общаются в семье, артист заявил, что на украинском, а ссорятся - на русском.

"Недавно жена говорит с моим швагром. То есть у моей жены есть сестра, которая замужем за руководителем партии "Возрождение" нардепом Виталием Хомутынником. Он тоже из Донецка. И на каком-то дне рождения Хомутынник спрашивает у моей жены: "Катя, ты с Серым на каком языке общаешься?" Она говорит: "Мы дома общаемся по-украински. Только когда ссоримся, Сережа переходит на русский. Виталик српашиват: "А почему?" Она отвечает: "Не знаю, может он думает, что до меня так лучше доходит", - рассказал Притула.

Кадр из видео (youtube.com/Люкс ФМ)

Также Сергей подчеркнул, что на момент их знакомства Екатерина не знала украинского языка.

По его словам, он в ссорах с женой чаще идет первым на примирение.

"Эти донецкие ребята, они суровые солдаты, которые не знают слов любви", - подчеркнул Сергей.

Напомним, Сергей Притула заявил, что россиянам нужно запретить выезд за пределы РФ.

Ранее Притула обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

"Когда проснешься, обрати внимание на близких! На родных! Ты бегаешь со своим смартфоном с воображаемыми кумирами, цена которым - до первого разочарования! А может... сделай селфи со своей бабушкой! Кстати, может ей надо помочь?!", - написал Притула.

Кстати, Притула рассказал, каким должен быть идеальный президент.

Видео: РБК-Украина