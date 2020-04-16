ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сергей Притула честно признался, почему не любит делать селфи с поклонниками

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2020 - 17:22
Сергей Притула честно признался, почему не любит делать селфи с поклонниками
Сергей Притула (фото: Новый канал)

Притула ответил на популярный вопрос от поклонников

Ведущий Нового канала почти никогда не отказывает людям в том, чтобы сделать совместное фото на память. Однако снимкам он все-таки предпочитает автографы. Сергей Притула с радостью готов сфотографироваться с поклонниками, но только в подходящий для этого момент. Ведущий рассказал историю, когда его просили сделать снимок в неуместной ситуации.

– Автографи я даю значно охочіше, ніж роблю селфі, – говорит ведущий «СуперИнтуиции». – Тому що з селфі дуже часто буває прикра ситуація. Адже люди іноді не зважають на те, чим ти займаєшся у момент, коли вони хочуть зробити фото. Нерідко це буває дуже недоречно. Моя улюблена історія, коли ми сиділи в ресторані невеликою групою друзів. У мого товариша був день народження. І я стояв з бокалом шампанського і говорив йому тост. Стільки душі зазвичай вкладаєш у такі речі. У цей момент підходить якась жіночка з дитиною і каже: «Сфотографируйтесь с ребенком, пожалуйста». І я кажу: «Із задоволенням, але почекайте, будь ласка, пару хвилин, я закінчу і приділю вам увагу». А вона: «Вам что, жалко для ребенка одну минуту?» Такі ситуації жодним чином не допомагають появі конструктивного діалогу з людиною, яка хоче селфі або автограф.

Нередко люди ловят своих кумиров в туалетах, возле дома или прямо на улице. Сергея поклонники очень часто встречают на вокзале, когда он едет на гастроли.

– З автографами взагалі проблеми немає, – объясняет Притула. – Це ж не сфоткатися, коли ти зранку виліз з потяга з мішками під очима та обличчям як у шарпея (смеется). Тому, будь ласка, зважайте на те, в який момент ви підходите по фото.

Напомним, ранее Притула удивил особенностями своего «райдера».

Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом Сергей Притула советует топ-5 фильмов для просмотра на карантине
Новости Украины Сергей Притула
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь