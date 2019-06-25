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Сергей Бабкин умилил заботой о новорожденном сыне

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.06.2019 - 10:57
Сергей Бабкин умилил заботой о новорожденном сыне
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Музыкант не отходит от коляски с Елисеем

Украинский музыкант Сергей Бабкин 18 июня стал счастливым папой. Супруга артиста и по совместительству его директор, Снежана Бабкина подарила певцу сына Елисея. Необычное имя мальчика она увидела во сне еще задолго до его появления на свет, потому сомнений в выборе у звездной пары не было. В минувшую пятницу, 21 июня маму и малыша выписали из роддома, а забирать их приехал счастливый папа Сергей. Теперь супруги деляться в Instagram фото с малышом и демонстрируют подписчикам будни молодых родителей.

Снежана вплоть до родов вела активный способ жизни и занималась йогой. Появление на свет Елисея прошло для нее легко и безболезненно, а все потому, что рядом был любящий муж, поддержку которого она постоянно ощущала. В первые дни малыша музыкант также помогает жене, а в подтверждение этому, он опубликовал в сториз трогательный снимок, на котором запечатлен с коляской и двумя домашними любимцами, котами породы сфинкс, на руках.

"На домашнем", - с юмором подписал снимок Сергей, который позирует на крыльце своего дома в Харькове, где постоянно проживает теперь уже многодетная семья.

Сергей Бабкин умилил заботой о новорожденном сыне

Фото: Сергей Бабкин с сыном (instagram.com/babkin_official)

Снежана решила не отставать от мужа и также опубликовала фото с маленьким Елисеем. На душевном снимке Сергей склонился над коляской сына и смотрит на малыша с любовью и трепетом.

Сергей Бабкин умилил заботой о новорожденном сыне

Фото: Сергей Бабкин с сыном (instagram.com/snezhana_babkina)

Сергей и Снежана уже воспитывают двоих детей – сына Артура и дочь Василину. Также от предыдущих отношений у музыканта подростает старший сын Илья.

Ранее, будучи беременной,  Снежана Бабкина снялась в пикантной фотосессии с мужем.  Таким оригинальным способом пара решила запечатлеть самый трогательный момент в жизни семьи.

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Новости Украины Сергей БабкинСнежана Бабкина
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