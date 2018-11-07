Сергей Бабкин отмечает юбилей: Я не ощущаю возраста

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Артисту исполняется 40 лет

Известный украинский музыкант, бывший участник группы 5'nizza и звездный тренер шоу "Голос країни" Сергей Бабкин, который выпустил украиноязычный альбом, 7 ноября отмечает юбилей - артисту исполнилось 40 лет.

За последний год он собрал множество заслуженных наград, дал более 150 концертов и квартирников. Он меняет свои амплуа и экспериментирует во всех аспектах творчества, он играет в большом кино и в театре, и при этом самым ценным в его жизни остается семья.

Фото: Сергей Бабкин с семьей (instagram.com/babkin_official)

Как признался Сергей в интервью "КП в Украине", после 30 он перестал отмечать свой день рождения.

"До 30 лет я любил отмечать день рождения, праздновать всячески в разных компаниях. А с 30 перестал. Перестал относиться к этому дню как к особенному дню в году. Поэтому ничего не делаю, чтобы его отмечать, но все происходит само собой. Бывает, мама звонит: "Сереженька, сделала вкусняшечек, давай, приходите, посидим узеньким кругом". Бывает, кто-то из друзей заходит. Я же не могу запретить, куда-то уехать, спрятаться. Понимаю - люди хотят поздравить, проявить свое доброе отношение, любовь. Но для меня это совершенно обыкновенный день. Так бывает у мужчин, что в 30 лет что-то меняется. У меня к этому возрасту в принципе все поменялось, хотя это не связано с днем рождения. В 29 я встретил Снежку, и с этого времени все изменилось", - говорит Бабкин.

Фото: Сергей Бабкин с женой (instagram.com/babkin_official)

Музыкант также отметил, что не ощущает своего возраста.

"Я не ощущаю возраста и за цифрами не слежу. Живу себе и живу. Дурачусь, пока на это есть силы. Когда-то я ослабею, и, наверное, уже не смогу действовать на полную катушку. А пока все хорошо, поэтому мне и поется, и прыгается, и смешится, и улыбается", - сообщил артист.

Видео: Сергій Бабкін - "Музасфера" (album mashup) (Youtube-канал Сергей Бабкин)

Сергей рассказал также, о чем он мечтает - глобально и лично.

"Мечтаю о том, чтобы наше государство, наши люди думали не только о себе, а и о других (и такое время наступит!). Чтобы люди были целомудреннее, с уважением и вниманием относились друг к другу, к чужой жизни. Хочется верить, что наконец-то уйдет жадность, хамство, наглость. Я мечтаю о человечном здоровом обществе. Это такая глобальная мечта.

А мечта поближе – чтобы моя семья была здорова, счастлива, жила в радости и любви, чтобы болезни и все несчастья обходили стороной. Этого я хочу, об этом я молюсь каждый вечер, и чтобы эта мечта осуществилась, я стараюсь. Наверное, моя жизнь для этого", - подытожил певец.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Жена Сергея Снежана трогательно поздравила мужа в Instagram, поделившись милой семейной фотографией.

Фото: Сергей Бабкин с семьей (instagram.com/snezhana_babkina)

"Серенечка! Серенький! Бабуля! Бабулесик! Бабкин! Валерчик! Сонечко! Сер! Серень! Николаич! А самые мои любимые обращения написать не могу, не поймут @babkin_official, обожаю !!! Ты - наша Жизнь, наш Мир!!! С Новым Годом, дорогой!!!" - написала она.

Скриншот поста (instagram.com/snezhana_babkina)

А тем временем его поклонники с самого утра запустили флэш-моб, в котором призывают записать видео своих танцев под песни Сергея Бабкина и выкладывать под хэш-тегом #babkinday.

Напомним, Сергей Бабкин провел "космическую" презентацию в Киевском Планетарии.

Ранее жена Сергея Бабкина раскрыла секрет своей красоты.

Видео: Презентация “Женского Квартала” (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)