Сергей Бабкин откровенно поделился впечатлениями о совместных родах с женой

Фото: Сергей и Снежана Бабкины с сыном (instagram.com/babkin_official)

18 июня у супругов родился третий ребенок

Одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, Сергей и Снежана Бабкины недавно стали многодетными родителями - 18 июня у них родился третий ребенок, сын Елисей. Интересно, что имя мальчика жена артиста увидела во сне за несколько лет до его рождения. Гордый отец присутствовал на родах и поддерживал любимую жену, как мог. Своими впечатлениями от процесса он откровенно поделился в интервью "Светской жизни".

Снежана рожала в одном из киевских роддомов. По ее словам, для нее присутствие при этом мужа было принципиально и очень важно, ведь это способствует укреплению семьи. Она со смехом отметила, что Сергей немного испугался в процессе, на что тот возразил, что нет, просто не совсем понял, что происходит.

"Я подумал, что это кишки! Анестезиолог мне сказал, что уже можно посмотреть. Я заглянул, и сначала не мог понять, на что я смотрю. А потом я понял, что это наш малыш, такой беленький-фиолетово-синенький!" — признался Бабкин.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

К слову, он полностью согласен с женой, что мужчинам нужно быть в родзале.

"Чтобы они не думали, что это так - уехала, приехала уже с ребенком. Чтобы он все это видел", - отметил музыкант.

Фото: Снежана Бабкина с сыном (instagram.com/snezhana_babkina)

Снежана рассказала, что Елисей больше похож на отца. И отметила, что у нее была довольно легкая беременность, которая прошла незаметно.

"Беременность была быстрой, потому что был тур. Вот как начался тур с началом беременности, так и закончился. Было трудно местами, но классно", — поведала жена музыканта.

Она также призналась, что планирует как можно раньше начать заниматься с сыном йогой, плаванием и другим спортом.

Фото: Снежана Бабкина с сыном (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, Снежана Бабкина растрогала фото с новорожденным сыном Елисеем на руках.

Ранее Сергей Бабкин растрогал фото "музыкального" вечера в компании младшего сына Елисея.

Кстати, Сергей Бабкин показал, как встретил жену из роддома, устроив с ней яркий фотосет.