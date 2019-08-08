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"Сердечко екнуло от милоты": Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 13:58
"Сердечко екнуло от милоты": Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек
Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Лободы отметили, что это очень мило!

Светлана Лобода все чаще и чаще балует поклонников трогательными, а порой и просто забавными моментами с дочкой Евой. Отметим, что на данный момент 8-летняя Ева отдыхает на летних каникулах. Поэтому с удовольствием повсюду сопровождает свою звездную маму. Девочка колесит со Светланой по ее концертам, выступая в роли самого преданного фаната. Вместе они проводят отдых и просто дурачатся. 

Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала забавное видео с дочерью, на котором применила популярные в этой сети маски-фильтры. А именно - маски зайчиков. Однако забавно, что при этом мама с дочкой… мяукают. И кстати, очень символично, что именно сегодня, 8 августа отмечают Международный день кошек! Кстати, ранее украинские звезды в честь праздника рассказали забавные истории, связанные с их пушистыми любимчиками.

Судя по фону, Лобода с дочкой находятся в каком-то многолюдном шумном месте. И решили немного побаловаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники Светланы поспешили прокомментировать ее новое видео с дочкой. Конечно же, многие отметили, что “зайчики не мяукают”: 

  • “А что, зайчики начали мяукать?” 
  • “Мяукающие зайки” 
  • “Уровень мимими зашкаливает” 
  • “Какие шладкие” 
  • “Бозе, какие зайки” 
  • “Сердечко екнуло от милоты” 
  • “Милые мяукающие зайки” 
  • “Вот такого я точно ещё не видел ни у кого! 

&quot;Сердечко екнуло от милоты&quot;: Лобода с дочкой позабавили &quot;перевоплощением&quot; в кошечек

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial 

Кстати, а вот в разделе сториз на своей странице Лобода также опубликовала парочку фото с отдыха. Артистка не отмечает, где именно отдыхает или отдыхала. Зато на одном фото видим маму Светланы - Наталью. Женщина позирует в купальнике. Нельзя не отметить, что женщина выглядит очень хорошо! 

&quot;Сердечко екнуло от милоты&quot;: Лобода с дочкой позабавили &quot;перевоплощением&quot; в кошечек

Наталья Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial) 

&quot;Сердечко екнуло от милоты&quot;: Лобода с дочкой позабавили &quot;перевоплощением&quot; в кошечек

Светлана Лобода на отдыхе (фото: instagram.com/lobodaofficial) 

Напомним, ранее Лобода в купальнике и косухе сразила роскошными формами. Певица устроила жаркую фотосессию на берегу. 

Также до этого Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила  бесконечными ногами.

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