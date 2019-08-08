"Сердечко екнуло от милоты": Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек

Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Лободы отметили, что это очень мило!

Светлана Лобода все чаще и чаще балует поклонников трогательными, а порой и просто забавными моментами с дочкой Евой. Отметим, что на данный момент 8-летняя Ева отдыхает на летних каникулах. Поэтому с удовольствием повсюду сопровождает свою звездную маму. Девочка колесит со Светланой по ее концертам, выступая в роли самого преданного фаната. Вместе они проводят отдых и просто дурачатся.

Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала забавное видео с дочерью, на котором применила популярные в этой сети маски-фильтры. А именно - маски зайчиков. Однако забавно, что при этом мама с дочкой… мяукают. И кстати, очень символично, что именно сегодня, 8 августа отмечают Международный день кошек! Кстати, ранее украинские звезды в честь праздника рассказали забавные истории, связанные с их пушистыми любимчиками.

Судя по фону, Лобода с дочкой находятся в каком-то многолюдном шумном месте. И решили немного побаловаться.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники Светланы поспешили прокомментировать ее новое видео с дочкой. Конечно же, многие отметили, что “зайчики не мяукают”:

“А что, зайчики начали мяукать?”

“Мяукающие зайки”

“Уровень мимими зашкаливает”

“Какие шладкие”

“Бозе, какие зайки”

“Сердечко екнуло от милоты”

“Милые мяукающие зайки”

“Вот такого я точно ещё не видел ни у кого!

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Кстати, а вот в разделе сториз на своей странице Лобода также опубликовала парочку фото с отдыха. Артистка не отмечает, где именно отдыхает или отдыхала. Зато на одном фото видим маму Светланы - Наталью. Женщина позирует в купальнике. Нельзя не отметить, что женщина выглядит очень хорошо!

Наталья Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода на отдыхе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Лобода в купальнике и косухе сразила роскошными формами. Певица устроила жаркую фотосессию на берегу.

Также до этого Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила бесконечными ногами.