Семья красоток: Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками

Доченьки певицы Ева и Тильда обожают друг дружку
Светлана Лобода проводит зимние каникулы в теплых краях, и неизменным атрибутом отдыха считает пляжные фотосеты, ведь окружающие райские красоты и лазурь океана – лучшие декорации, которые не требуют фильтров и обработки! Певица не упускает шанс продемонстрировать стройные формы в бикини и даже делится бесхитростным секретом точеной фигуры: хочешь есть – пей! На каникулы она отправилась не одна, а вместе с дочками – Евой и Тильдой. Как-то артистка рассказала, что считает обязательным устраивать несколько раз в год семейные путешествие, чтобы всецело посвятить время отдыху и любимым девочкам.
Певица показала нежный кадр с дочками, на котором Ева целует малышку Тильду. Артистка редко показывает младшую девочку и на всех снимках она отвернута от камеры. Светлана держит на руках и обнимает Тильду, умиротворенно глядя в объектив. Певица предпочла легкий макияж с акцентом на глаза, а губы подчеркнула нюдовой трендовой помадой. В ушах – массивные серьги, а на самой звезде легкая белоснежная блуза с оригинально оформленными рукавами.
"Безусловная любовь", - красноречиво подписала пронзительный кадр Светлана.
Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)
Под душевным постом последние для артистки оставили ее звездные коллеги и друзья. Например, MONATIK отправил певице смайлы-сердечки, как и экс-участница "ВИА Гры" Меседа Багаудинова.
Скриншот комментариев
Поклонники также пришли в восторг от трогательного кадра семейной идиллии.
Скриншот комментариев
Напомним, что Светлана Лобода в крошечном соблазнительном бикини показала точеную фигуру на пляже и не устояла перед соблазном искупаться в океане.