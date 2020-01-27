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Семья красоток: Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.01.2020 - 09:56
Семья красоток: Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками
Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Доченьки певицы Ева и Тильда обожают друг дружку

Светлана Лобода проводит зимние каникулы в теплых краях, и неизменным атрибутом отдыха считает пляжные фотосеты, ведь окружающие райские красоты и лазурь океана – лучшие декорации, которые не требуют фильтров и обработки! Певица не упускает шанс продемонстрировать стройные формы в бикини и даже делится бесхитростным секретом точеной фигуры: хочешь есть – пей! На каникулы она отправилась не одна, а вместе с дочками – Евой и Тильдой. Как-то артистка рассказала, что считает обязательным устраивать несколько раз в год семейные путешествие, чтобы всецело посвятить время отдыху и любимым девочкам.

Певица показала нежный кадр с дочками, на котором Ева целует малышку Тильду. Артистка редко показывает младшую девочку и на всех снимках она отвернута от камеры. Светлана держит на руках и обнимает Тильду, умиротворенно глядя в объектив. Певица предпочла легкий макияж с акцентом на глаза, а губы подчеркнула нюдовой трендовой помадой. В ушах – массивные серьги, а на самой звезде легкая белоснежная блуза с оригинально оформленными рукавами.

"Безусловная любовь", - красноречиво подписала пронзительный кадр Светлана.

Семья красоток: Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Под душевным постом последние для артистки оставили ее звездные коллеги и друзья. Например, MONATIK отправил певице смайлы-сердечки, как и экс-участница "ВИА Гры" Меседа Багаудинова.

Семья красоток: Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками

Скриншот комментариев

Поклонники также пришли в восторг от трогательного кадра семейной идиллии.

  • Семья красоток
  • Милашки, очаровашки!
  • Милахи такие
  • Красатульки
  • Какая нежность
  • Какие вы хорошенькие! Счастья вам! У счастливой мамы счастливые дети!
  • Прекрасная мама, прекрасные дети!
  • Какие хорошенькие
  • Я Вами восхищаюсь! Вы очень классная!
  • Нежная и поэтому такая красивая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Светлана Лобода в крошечном соблазнительном бикини показала точеную фигуру на пляже и не устояла перед соблазном искупаться в океане.

"Невероятное тело": Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини Светлана Лобода в микробикини соблазнила будоражащим танцем и "хищным" образом
Новости Украины Лобода
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