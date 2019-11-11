Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие фото с любимым человеком

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель засыпала сеть семейными снимками

Наталья Водянова не упускает случая провести время с семьей. В этот раз повод собраться вместе нашелся более чем важный – 10 ноября свой 90-й день рождения отмечала бабушка 37-летней модели и филантропа, Лариса Гавриловна. Накануне юбилея она по традиции прилетела в гости к обожаемой внучке. На праздник также собрались и другие члены семьи: мама Натальи Лариса Викторовна, а также сестра Кристина.

Бабушке Натальи исполнилось 90 лет (фото: instagram.com/natasupernova)

«Бабуничка – это всегда лучший повод собрать самых родных и близких», – написала Водянова под фото с прогулки по Парижу, где позирует вся семья. К слову, Наталья, известная своей неувядающей молодостью, показала, что годы не властны и над ее бабушкой. Вместе с внучкой Лариса Гавриловна отправилась в любимый салон Натальи – Balmain. Здесь ей покрасили волосы и сделали новую укладку, благодаря чему она стала выглядеть намного моложе, словно скинув десяток лет.

Наталья с бабушкой (фото: instagram.com/natasupernova)

«Этой кокетке сегодня 90 лет», – так подписала модель кадр, который опубликовала у себя на странице. На фото бабушка и внучка выглядят довольными, счастливыми и стильными. Для прогулки по Парижу Наталья надела брюки-кюлоты кирпичного оттенка, горчичный джемпер с воротом, а также светло-серую куртку. Дополнили образ коричневые сапоги, красные очки и перчатки. Лариса Гавриловна примерила наряд total black, который разбавила шарфом леопардовой расцветки. Несмотря на то что передвигается бабушка супермодели на коляске, она по-прежнему полна сил на перелеты и встречи с многочисленными родственниками.

Бабушка с новой прической (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз Водянова показала множество архивных фото с любимой бабушкой: из прошлых лет, из семейного альбома (здесь присутствует также дедушка, которого Наталья обожала и утрату которого тяжело переживала), с детьми, с любимым мужчиной Антуаном Арно и из разных поездок.

Поклонники и друзья Натальи просто взорвали страницу пожеланиями счастья и здоровья всей семье, а особенно бабушке.