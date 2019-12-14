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"Семейные выходные": Гросу показала, как проводит время с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.12.2019 - 17:34
"Семейные выходные": Гросу показала, как проводит время с мужем
Алина Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Звезда показала романтичные фото с возлюбленным

Известная украинская певица Алина Гросу наслаждается выходными со своим супругом Александром Комковым. Об этом 24-летняя звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Она выложила фото, на котором сидит в одном из кафе в черном платье с люриксом, которое оголяет ее плечи и серебристых туфлях. Волосы Алина завила в локоны, дополнила образ крупная повязка на голове.

"Кто сказал, что я мало улыбаюсь? Семейные выходные. И принцесса Несмеяна превращается в... (продолжите фразу)", - подписала кадр Гросу.

&quot;Семейные выходные&quot;: Гросу показала, как проводит время с мужем

Алина Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Также она разместила с своем микроблоге кадры с самим Александром. На них он нежно целует свою жену.

&quot;Семейные выходные&quot;: Гросу показала, как проводит время с мужем

Алина Гросу и Александр Комков (Фото: instagram.com/alina_grosu)

&quot;Семейные выходные&quot;: Гросу показала, как проводит время с мужемАлина Гросу и Александр Комков (Фото: instagram.com/alina_grosu)

&quot;Семейные выходные&quot;: Гросу показала, как проводит время с мужемАлина Гросу и Александр Комков (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Отметим, что в повседневной жизни Алина Гросу любит яркие и необычные наряды - то она вышла в свет в костюме монашки, а недавно посетила светское мероприятие вместе со своим мужем, при этом нарядилась в свадебное платье со шлейфом. А на прошедших выходных у девушки было "розовое настроение", что она и продемонстрировала в выборе образа.

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