На семейном снимке Лорак была замечена с обручальным кольцом (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В последнее время Ани Лорак появлялась на публике без кольца

Известная опальная украинская исполнительница Ани Лорак, которая вместе с певицей Верой Брежневой вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России, недавно запостила в свой Instagram новый черно-белый снимок. Звезда поделилась с фолловерами фото со своей дочкой Софией.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

В кадре артистка и ее дочь запечатлены в фемили-луке. Для образа улыбающиеся звездная мама и ее ребенок выбрали похожие джинсы и белые футболки. Любопытно, что на безымянном пальце певицы видно обручальное кольцо, которое она в последнее время снимала. Пользователи предположили, что, скорее всего, фото является архивным архивное.

Жизнерадостное семейное фото поклонники Ани Лорак оценили невероятным количеством лайков: за восемь часов отметку "нравится" поставили более 221 000 тысячи фолловеров.

Кроме того, подписчики написали много приятных комментариев к семейному фото певицы: "Красавицы", "Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", "Хорошее фото, но где снимки с мужем".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, недавно Астролог рассказал, что ждет брак Ани Лорак.

Напомним, мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

И, что супруг Ани Лорак сделал тату в честь дочери Софии.

Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)