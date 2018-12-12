Селин Дион в кожаном мини-платье поразила сильной худобой

Фото: Селин Дион (instagram.com/celinedion)

Впервые канадская певица предстала перед своими фанами в образе глэм-рок

Канадская певица Селин Дион опубликовала на своей страничке в Instagram несколько фото в непривычном поклонникам образе. Любительница дорогих нарядов в нежных оттенках и дорогих украшений на этот раз удивила необычным и совсем не романтичным look-ом, а также заметно постройневшей фигурой.

Селин появилась в Лас-Вегасе на входе в самый большой роллер в мире. С этого колеса обозрения можно увидеть весь Лас-Вегас и пригород с высоты птичьего полета.

Фото: Селин Дион в кожаном мини-платье в Лас-Вегасе (instagram.com/celinedion)

Для выхода певица выбрала очень дерзкий рок-наряд — кожаное мини-платье на одно плечо и длинные перчатки из того же материала. Селин дополнила образ огромными черными ботфортами с длинной бахромой и черным пальто оверсайз.

Фото: Ультачерный образ от канадской певицы (instagram.com/celinedion)

В этот раз украшений 50-летняя звезда совсем не надела, чтобы не перегружать и так достаточно яркий образ. Макияж предпочла в стиле глэм-рок, что очень соответствовало наряду в целом. На волосах она предпочла не акцентировать внимания, и собрала их в тугой пучек.

Своими впечатлениями о прогулке Селин не поделилась, подписав свои фото очень немногословно.

Скриншот: Мнения комментаторов разделились (instagram.com/celinedion)

"Высокая мода на highrollervegas," - подписала она свой пост.

В комментариях поклонники похвалили певицу за смелый сексуальный образ, но также и отметили, что Селин Дион, которая и так всегда была стройна, уже слишком исхудала.

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