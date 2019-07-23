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"Селфи натур": Маша Ефросинина без косметики взбудоражила сеть жалобами

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.07.2019 - 16:34
"Селфи натур": Маша Ефросинина без косметики взбудоражила сеть жалобами
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая рассказала о тотальной нехватке времени

Маша Ефросинина не только популярная телеведущая, но и успешный блогер, правда, в последнее время на ее страничке в Instagram новые фото и посты появляются не так часто, как раньше. Поклонники начали беспокоиться: куда поропала звезда со своими рубриками советов и полезными пятиминутками? Оказалось, телеведущая просто очень занята, ведь на нее одним махом свалилась масса неотложных дел и обязанностей. Об этом она сообщила в Instagram.

Маша рискнула опубликовать портретное фото без грамма косметики и с полотенцем на голове. Она подробно рассказала, чем занималась в последнние дни и пожаловалась на тотальную нехватку времени для соцсетей, а также новый неудачный сезон любимого сериала.

"Нет свежих фото, нет времени на посты, поэтому селфи натур! Зато есть вернувшийся с моря сын-ураган (Боже, храни его бабушку!). Есть сорванный в Кривом Роге голос и больное горло! И ещё нераспакованный чемодан, так как завтра Одесса! К чему это все? К тому, что третий сезон "Рассказ служанки" - унылое растянутое г..но!" - эмоционально высказалась ведущая.

&quot;Селфи натур&quot;: Маша Ефросинина без косметики взбудоражила сеть жалобами

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Многие поклонники разделили негодование звезды касательно популярного сериала, который также их очень разочаровал, и принялись активо делиться своим мнением на этот счет. Также они сделали немало комплиментов знаменитости. Кроме того, фаны всерьез обеспокоились состоянием здоровья теледивы и пожелали Маше скорейшего выздоровления.

"Люблю її не нафарбовану", "Прекрасная Мария", "Насчет сериала Вы очень правильно написали, сплошное разочарование", "Маша хороша!", "Красуня", "Невероятна", "Маша, скорейшего вам восстановления, будьте здоровы", "Дааа, сезон отстойный, а Вы красивая", "Маша, Вы просто супер", "Дуже ніжне фото!" - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина засветила стройные бесконечные ноги на пляже Ибицы.

Ранее Маша Ефросинина побывала в ночном клубе на испанкой Ибице. Телеведущая от души повеселилась на вечеринке под открытым небом.

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