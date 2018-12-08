Секреты шикарного отдыха от Притулы: безумное путешествие по Лиссабону

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Известный украинский шоумен в деталях рассказал о тонкостях туризма в Португалии

Популярный украинский телеведущий между множеством концертов, презентаций, новогодних корпоративов и благотворительными мероприятиями решил устроит мини-отпуск на четыре дня. Сергей Притула вместе с женой выбрали билеты по лоукосту и отправились в Лиссабон. Как признался ведущий — " Лиссабон ... это была любовь с первого взгляда". В подробностях о своих приключениях за границей Притула рассказал в своем Facebook.

Ведущий рассказал, что путешествие началось с приключений — один из двух чемоданов до конечного пункта так и не долетел, но спустя трое суток был доставлен прямо в отель. Несмотря на неприятности, которые никак не были связаны непосредственно с Лиссабоном, Притула остался в восторге.

"Ну а Лиссабон ... это была любовь с первого взгляда! И я буду очень рекомендовать вам выбрать это направление для путешествия. Во-первых, в Португалии я не почувствовал, что попал куда-то, где глаза вылезают из орбит от цен. Да, живут там, конечно же, богаче, чем в Украине, но это не Швейцария, не Франция и даже не Испания. Все скромнее и бюджетней", — пишет знаменитость.

Среди других преимуществ Притула выделил свободное владение английским в Португалии.

"Во-вторых, все свободно владеют английским. Я бы даже сказал, безупречно. И не только в гостиницах, барах, ресторанах. Просто на улице, иногда, что-то спросишь у прохожего - ни одного барьера. Подобного я не заметил ни во Франции, ни в Германии, ни в Испании, ни в Италии", — добавил он.

Самая приятная черта португальцев — дружелюбность к туристам. Также Притула похвастался угощением за счет заведения.

Фото: (facebook.com/serhiyprytula)

"В-третьих, местные жители очень дружелюбны. Туристу рады. Задушевные разговоры с барменами или официантами — святое дело. В ресторанах огромное количество официантов мужчин старше 50. Статные дяденьки, которые любят свой город, свою работу и рады поддержать с вами беседу. В заведении, которое мы "облюбовали" для посещения перед тем, как идти уже в отель на ночь, нам на третий визит наливали "джинджинью" за счет заведения", — пишет ведущий.

Притула порекомендовал прилетая в Лиссабон более чем на двое суток арендовать автомобиль, хотя считает, что все же это город для пеших прогулок.

"Я бы рекомендовал лететь в будни, а не на выходных. Мы были со вторника по пятницу, то со вторника по четверг город был очень спокойным, по активности жизни напоминало Дублин, тоже такой тихий, милый, провинциальный. Вечер пятницы показал, что Лиссабон может просто бурлить!" — вспоминает Притула.

Кроме того, ведущий посоветовал места, где можно вкусно покушать. Среди фаворитов ведущего оказался "Тайм аут маркет". Он также выделил национальное блюдо, которое стоит попробовать каждому — пирожные "паштейш".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/serhiyprytula

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Видео: video.rbc.ua