Секреты красоты: травести-дива Монро показала свою коллекцию париков

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Артистка также рассказала о видах париков и ценах на них

Травести-дива Монро постоянно восхищает своих поклонников яркими и стильными образами, а также эффектным макияжем. Особой изюминки своему луку она добавляет с помощью парика, которых у артистки целая коллекция. Чаще всего она выходит в свет с белокурыми локонами, однако иногда ее можно увидеть также и брюнеткой или рыженькой. На своей странице в Instagram звезда, которая похвасталась впечатляющей растяжкой в Португалии, показала свои "богатства".

На фото стоят несколько "болванок" с надетыми на них париками, остальные свалены в кучу перед ними. Сама же Монро позирует сзади, при этом на ней фирменная блондинистая шевелюра.

"Тема ПАРИКИ раскрыта. И это только начало! В первом видео доступным языком рассказываю и показываю, какие виды париков существуют, как они выглядят снаружи и изнутри! А также озвучиваю цены. В инфо боксе под видео полезные ссылки. Сначала посмотрите и их, и только потом задавайте вопросы. Напоминаю, будет второе и третье видео, в которых покажу, как ухаживать, укладывать, и на что обратить внимание при покупке! Пользуйтесь на здоровье", - поделилась артистка.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Она действительно выложила подробное и очень информативное видео на своем Youtube-канале.

Видео: youtube.com/Неугомонная Монро

Фолловеры травести-дивы благодарят ее за полезную информацию и откровенность. Для некоторых даже стало сюрпризом то, что красивые светлые локоны - не свои волосы артистки.

Меня всегда восхищала Ваша откровенность и открытость, Монро....Браво!

Ждала видео о париках, спасибо, что раскрыли тему

Ну вы красотка в любом)

Очень профессиональный подход, все по полочкам

Очень интересная тема . Спасибо. Актуально , когда хочется изменится, но не планируешь стричься и краситься

Класс!) наконец-то долгожданное видео!) И отдельное спасибо за ссылки

Я думал 3 года что у вас свои волосы

Ура!!! Полезная тема

Очень круто!

Тот парик, светло-русый, до плеч (натуральный, без чёлки), что вы в руках держали - "славянский" - мне на вас больше всего нравится!

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.

Ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.