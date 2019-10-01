Секреты красоты: травести-дива Монро показала свою коллекцию париков

Артистка также рассказала о видах париков и ценах на них
Травести-дива Монро постоянно восхищает своих поклонников яркими и стильными образами, а также эффектным макияжем. Особой изюминки своему луку она добавляет с помощью парика, которых у артистки целая коллекция. Чаще всего она выходит в свет с белокурыми локонами, однако иногда ее можно увидеть также и брюнеткой или рыженькой. На своей странице в Instagram звезда, которая похвасталась впечатляющей растяжкой в Португалии, показала свои "богатства".
На фото стоят несколько "болванок" с надетыми на них париками, остальные свалены в кучу перед ними. Сама же Монро позирует сзади, при этом на ней фирменная блондинистая шевелюра.
"Тема ПАРИКИ раскрыта. И это только начало! В первом видео доступным языком рассказываю и показываю, какие виды париков существуют, как они выглядят снаружи и изнутри! А также озвучиваю цены. В инфо боксе под видео полезные ссылки. Сначала посмотрите и их, и только потом задавайте вопросы. Напоминаю, будет второе и третье видео, в которых покажу, как ухаживать, укладывать, и на что обратить внимание при покупке! Пользуйтесь на здоровье", - поделилась артистка.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Она действительно выложила подробное и очень информативное видео на своем Youtube-канале.
Видео: youtube.com/Неугомонная Монро
Фолловеры травести-дивы благодарят ее за полезную информацию и откровенность. Для некоторых даже стало сюрпризом то, что красивые светлые локоны - не свои волосы артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)
Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.
Ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.