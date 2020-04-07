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Сделал бы даже сейчас: Артем Пивоваров ради любимой залез на столб

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 16:25
Сделал бы даже сейчас: Артем Пивоваров ради любимой залез на столб
Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Певец рассказал о безумных поступках во имя любви

Современные женщины жалуются, мол, мужчины уже не те: ни тебе серенад под окнами, ни миллиона алых роз у порога. Так вот, девушки, знакомьтесь: последний романтик Артем Пивоваров.

Историей своего самого романтичного поступка артист поделился за кулисами шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале. Однажды певец был так влюблен, что нестандартным способом пытался покорить сердце избранницы.

– Мне было лет 10 или 11, точно не помню. И в компании наших дворовых друзей была девочка, которая мне очень нравилась. Она почему-то не верила в серьезность моих намерений, в десять-то лет, – смеется певец. – Я ей сказал: «Загадай мне, что угодно, я докажу тебе свою симпатию». Она попросила меня залезть на столб. Что мне оставалось делать? Только «покорять» его! Кстати, даже если бы меня попросили это сделать сейчас, я бы сделал.

Сделал бы даже сейчас: Артем Пивоваров ради любимой залез на столб

Сделал бы даже сейчас: Артем Пивоваров ради любимой залез на столб

Но Артем готов на такие жертвы не ради всех девушек. Избранница должна зацепить певца.

– Я ценю в девушках энергетику. Всегда видно, с каким настроем пришел к тебе человек, – говорит исполнитель. – Улыбка и горящие глаза могут зацепить. А вот на внешность я смотрю в последнюю очередь.

Смогут ли блондинки покорить сердце Артема Пивоварова, и на какие жертвы ему придется пойти, чтобы обыграть светловолосых красавиц, – узнаете 7 апреля в 19:00 в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале.

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