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"Считала стервой": Ризатдинова разоткровенничалась об отношения с победительницей Танцев со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.12.2019 - 15:37
"Считала стервой": Ризатдинова разоткровенничалась об отношения с победительницей Танцев со звездами 2019
Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимастка отметила, что поначалу не общалась с соперницей

Анна Ризатдинова признается, что она расстроилась из-за второго места на шоу Танцы со звездами 2019. Но безгранично благодарна за народную любовь и поддержку, которые помогли ей дойти до суперфинала. В интервью для YouTube-канала "Українська правда" гимнастка рассказала, как складывались ее отношения с победительницей проекта Ксенией Мишиной.

Спортсменка отмечает, что считала соперницу весьма стервозной особой. Но, как оказалось потом, актриса также думала, что Анна высокомерная и заносчивая.

"У нас интересная история. Мы с ней не общались на протяжении двух месяцев точно. А мы максимум, что говорили "привет" и то вполоборота. Я ее считала стервой. И это факт. Поначалу я думала, что это имидж. Нет. Она очень красивая девушка, но со слегка стервозным характером, и это заметили все. Она классный человек , но эта нотка стервозности в ней присутствует, за что ее и любят насамом деле. И я ее опасалась. Я понимала, что это не мой типаж человека и обходила ее стороной.У нее сложилось обо мне такое же мнение. Что я выского мнения о себе, спортсменка с кубком в руках. И мы обходили друг друга стороной", - рассказала Ризатдинова.

&quot;Считала стервой&quot;: Ризатдинова разоткровенничалась об отношения с победительницей Танцев со звездами 2019

Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Все изменилось ппосле того, как девушки откровенно поговорили. После диалога между ними установились теплые приятельские отношения, но это не отменяло кокуренции.

"Спустя 6 недель Ксюша молодец, набралась смелости и подошла ко мне. И мы начали общаться. "А чего мы не общались", "Я тебя боялась", "А я – тебя". И с тех пор мы начали дружить. Ну как дружить? Она все равно во мне видела соперника, а я - в ней", - признается Анна.

Гимнастка уверяет, что на паркете ближе к финалу чувствоволось настоящее спортивное соперничество, каждый начал оценивать соперника. "Когда идет подталкивание в спину, тогда идет колоссальный рост. Общение было меньше – больше было взглядов друг на друга", - вспоминает о том периоде гимнастка.

&quot;Считала стервой&quot;: Ризатдинова разоткровенничалась об отношения с победительницей Танцев со звездами 2019

Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна призналась, что ей непросто было проигрывать, но она вела себя достойно по отношению к соперникам-победителям.

"Ксюшу я поздравила даже в прямом эфире. Поблагодарила соперников. Это всегда нужно делать. Потому что именно они нас подталкивали и мотивировали. Борьба разыгрывалась между двумя сильнейшими парами как технически, так и эмоционально. Мне кажется, что нас запомнят и наши танцы с Сашей задали определенный уровень. Я думаю, в следующем году будут смотреть по планке Ризатдиновой", - убеждена спортсменка.

Видео: YouTube/"Українська правда"

Ранее победитель Танцев со звездами 2019 Евгений Кот резко высказался об Анне Ризатдиновой.

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Новости Украины Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
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