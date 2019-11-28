Не считала себя привлекательной: победительница Танцев со звездами показала свои детские фото

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса вспомнила, какой была в детстве и юности

Имя актрисы Ксении Мишиной сейчас у всех на слуху - ведь именно она в паре с Женей Котом стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019. Девушка признавалась, что очень нервничала перед суперфиналом и даже думала, что вообще не сможет уснуть. Однако благодаря поддержке зрителей они все же вырвали победу, оставив Анну Ризатдинову и Александра Прохорова на втором месте. Сейчас у Ксении миллионы поклонников - однако в юности она совсем не считала себя красивой. Звезда сериала "Крепостная" поделилась с "Караваном историй" архивными фото, на которых она запечатлена в детстве и юности.

Артистка удивила признанием о том, что в школе она была "пацанкой" с обостренным чувством справедливости.

"Вообще в детстве я не считала себя привлекательной девочкой. В меня массово не влюблялись, и королевой школы я не числилась. Вы бы меня тогда не узнали! Я была немного пацанкой, эмоциональной и с острым чувством справедливости. Чуть что не так, сразу лезла доказывать свою правоту или заступалась за невиновного. Как девочку­-принцессу себя никогда не рассматривала", - поделилась Мишина.

Ксения Мишина (фото: karavan.ua)

Знаменитость вспомнила, что проблема с комплексами у нее обострилась после того, как она сходила в парикмахерскую перед своим выпускным, где ей сделали просто ужасную стрижку.

"Помню, как перед выпускным пошла в парикмахерскую. Тогда были модными рваные стрижки, а у меня были волосы такой же длины, как сейчас. И меня подстригли так, что на макушке остался рваный ежик, от которого спускались три прядки чуть ниже плеч. А ведь я не хотела таких кардинальных перемен, это случайно получилось, парикмахер меня просто неправильно поняла. С тех пор у меня страх ходить в салоны и экспериментировать. Я постоянно с одной длиной волос, только кончики подрезаю, - рассказывает Ксения. - Платье, которое мы заранее приготовили на выпускной, пришлось выбросить и купить что-­то более соответствующее. А мне в этом "прекрасном" виде еще и на сцену нужно было выходить".

Фото со школьной выпускной виньетки, 2006 г. (karavan.ua)

Также актриса показала фото с родителями. При этом она отметила, что они развелись, когда она была еще школьницей, но это никак не повлияло на ее эмоциональное состояние.

"Для меня это не стало трагедией, я все понимала. Мама работала бухгалтером, папа - программистом. Папа много времени уделял работе, и его уход я особо не почувствовала. Мы с ним продолжали прекрасно общаться. Через некоторое время он построил новую семью", - отметила победительница Танцев со звездами.

Ксения Мишина с родителями (фото: karavan.ua)

Напомним, Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019.