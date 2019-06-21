Счастливый Сергей Бабкин похвастался первыми фото новорожденного сыночка

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Музыкант забрал жену и сына из роддома

На днях украинский музыкант и актер Сергей Бабкин в третий раз стал счастливым отцом! Жена Снежана 18 июня родила артисту сына, которому дали необычное имя – Елисей. Она рассказала, что увидела мальчика во сне, и он сам сказал, как его зовут. Сновидение оказалось вещим и теперь Снежана и Сергей – счастливые многодетные родители. Стоит отметить, что музыкант присутствовал на родах и всячески поддерживал любимую, поэтому для нее они прошли легко и безболезненно. Уже сегодня, в пятницу, 21 июня, артист забрал жену из роддома и показал первые снимки на руках с Елисеем.

Сергей и Снежана радостно улыбаются. Новоиспеченная мама малыша держит в руках шарики и букет роз, а также вместе с мужем из трубочки пьет сок из ананаса. На другом снимке Сергей склонился над сыном и поцеловал его.

"Мы домой", — лаконично подписал фотосет с малышом музыкант.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Поклонники пришли в восторг от семейной идиллии. Они начали поздравлять маму и малыша, а также счастливого звездного папу и оставили немало теплых слов в их адрес.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

"Поздравляю! Растите здоровыми и талантливым!", "Я восхищаюсь Вашей парой! Искренне рада за Вас! Здоровья малышу и родителям!", "Ура! А там уже братик с сестричкой заждались....Растите большими и счастливыми, Елисей Сергеевич!", "Поздравляю вас! Вы ж мои любимые, обожаю на вас смотреть", - разделили радость музыканта поклонники.

Скриншот комментариев

Напомним, что беременная жена Сергей Бабкина Снежана снялась в откровенной фотосессии с музыкантом. Таким образом она хотела сохранить тот незабываемый момент в памяти.

Ранее Снежана Бабкина в растрогала сеть признанием о самочувствии во время беременности.