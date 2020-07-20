Счастливые и влюбленные: Эшли Грэм засыпала сеть романтичными фото с мужем

Эшли Грэм с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Звезда показала редкие романтичные фото

Эшли Грэм известна своим умением показывать самые разнообразные стороны своей жизни. Она обожает демонстрировать, как нелегко быть мамой – на странице модели можно найти целую сводку новостей о беременности, родах и послеродовом восстановлении. А еще о первых месяцах воспитания ребенка. Также она – настоящий активист и защитник прав женщин крупной комплекции. В свое время Грэм стала главным мотиватором для девушек, чьи параметры отличаются от навязанных обществом идеалов. Есть здесь и фото с любимым мужем. Но чаще они сделаны во время совместной работы для глянцевых изданий (Джастин Эрвин выступает фотографом во многих съемках любимой супруги). А вот романтичных домашних фото в последнее время стало намного меньше.

Эшли и Джастин (фото: instagram.com/ashleygraham)

По всей видимости, молодые родители, которые с головой ушли в воспитание своего сына, не находят время на общие фото. И вот наконец парочка устроила себе свидание. По крайней мере, так подписала фото Эшли, на котором она позирует с любимым мужем на фоне авто и дачного участка. Эшли и Эрвин дурачатся, принимая разнообразные позы перед камерой. При этом 32-летняя модель разошлась не на шутку, соблазнительно прогибаясь и веселясь от души. В то время как Джастин ведет себя довольно скромно и даже серьезно.

Пара все так же счастлива (фото: instagram.com/ashleygraham)

Одеты оба в летние наряды. Эшли примерила красный топ и белые брюки, которые подчеркнули пышные формы звезды. А также то, что она уже полностью восстановила фигуру после родов. Дополняет лук мамочки сумка от Dior, а также солнцезащитные очки в прямоугольной оправе. Джастин выбрал светло-серые брюки, белую футболку, а также кроссовки в тон наряду.

Сына они в этот раз не показали, хотя наверняка малыш отправился на дачу вместе с неугомонными родителями.