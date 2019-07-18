Счастливые Настя Каменских и Потап показали страсть на улицах Праги

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звездная пара с друзьями отправилась в Чехию на концерт знаменитой группы

Счастливые супруги Настя Каменских и Потап весело проводят время в столице Чехии Праге, куда они отправились вместе с друзьями - Алексеем Завгородним-Позитивом (участником группы "Время и Стекло" и MOZGI) и его женой, дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней. Они гуляют по живописным улочкам, а также посетили концерт знаменитой немецкой группы Rammstein и сделали фото с ее солистом Тиллем Линдеманном.

Впрочем, пара выделяет время, которое они проводят только вдвоем, наслаждаясь обществом друг друга. На своей странице в Instagram Настя опубликовала трогательный снимок, на котором они с мужем запечатлены на улицах Праги. При этом Потап нежно обнимает и страстно целует любимую в щеку, а та довольно закрыла глаза.

Для прогулки оба артиста выбрали удобные повседневные образы - Каменских отдала предпочтение облегающим брюкам с принтом милитари и белой футболке. Завершили образ ветровка кофейного цвета и белые кроссовки на массивной подошве. Потап же отправился на прогулку в серых джинсах, черной футболке, кедах и неизменной кепке.

Фото: Настя Каменских и Потап в Праге (instagram.com/kamenskux)

К слову, продюсер тоже поделился похожим фото на своей странице - на нем они с Настей позируют в обнимку и счастливо улыбаются на камеру.

Фото: Настя Каменских и Потап в Праге (instagram.com/realpotap)

Растроганные подписчики засыпали певицу умиленными комментариями, в очередной раз восторгаясь их парой.

Як це романтично!!! Подорожувати з коханою людиною...мммм

Господи.... каждой фотке радуюсь...Сколько тепла в этом...

Как вы друг другу подходите

Самая любимая пара, в этом мире. Любовь к этим двум людям, невероятная

Ви найкращі,не можу вибрати навіть хто кращий!!!!!навіть якщо дуже подумати.....Настя і Потап

Не могу привыкнуть к вашему новому статусу)

Какая любовь.. какая нежность..

Здороыские, деток таких же талантливых Вам) Интересно, в какой период поняли, что "тут" не только творчество объединяет?) Года 2?))

Столько нежности в этом фото

Вы классные!!!

Красавчики

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Каменских и Потап восхитили расслабленной прогулкой с друзьями по Праге.

Ранее Каменских в белье и чулках порадовала Потапа приятной новостью. Певица засветила пикантное постельное фото.