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Счастливые Настя Каменских и Потап показали страсть на улицах Праги

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.07.2019 - 09:49
Счастливые Настя Каменских и Потап показали страсть на улицах Праги
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звездная пара с друзьями отправилась в Чехию на концерт знаменитой группы

Счастливые супруги Настя Каменских и Потап весело проводят время в столице Чехии Праге, куда они отправились вместе с друзьями - Алексеем Завгородним-Позитивом (участником группы "Время и Стекло" и MOZGI) и его женой, дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней. Они гуляют по живописным улочкам, а также посетили концерт знаменитой немецкой группы Rammstein и сделали фото с ее солистом Тиллем Линдеманном.

Впрочем, пара выделяет время, которое они проводят только вдвоем, наслаждаясь обществом друг друга. На своей странице в Instagram Настя опубликовала трогательный снимок, на котором они с мужем запечатлены на улицах Праги. При этом Потап нежно обнимает и страстно целует любимую в щеку, а та довольно закрыла глаза.

Для прогулки оба артиста выбрали удобные повседневные образы - Каменских отдала предпочтение облегающим брюкам с принтом милитари и белой футболке. Завершили образ ветровка кофейного цвета и белые кроссовки на массивной подошве. Потап же отправился на прогулку в серых джинсах, черной футболке, кедах и неизменной кепке.

Счастливые Настя Каменских и Потап показали страсть на улицах Праги

Фото: Настя Каменских и Потап в Праге (instagram.com/kamenskux)

К слову, продюсер тоже поделился похожим фото на своей странице - на нем они с Настей позируют в обнимку и счастливо улыбаются на камеру.

Счастливые Настя Каменских и Потап показали страсть на улицах Праги

Фото: Настя Каменских и Потап в Праге (instagram.com/realpotap)

Растроганные подписчики засыпали певицу умиленными комментариями,  в очередной раз восторгаясь их парой.

  • Як це романтично!!! Подорожувати з коханою людиною...мммм
  • Господи.... каждой фотке радуюсь...Сколько тепла в этом...
  • Как вы друг другу подходите
  • Самая любимая пара, в этом мире. Любовь к этим двум людям, невероятная
  • Ви найкращі,не можу вибрати навіть хто кращий!!!!!навіть якщо дуже подумати.....Настя і Потап
  • Не могу привыкнуть к вашему новому статусу)
  • Какая любовь.. какая нежность..
  • Здороыские, деток таких же талантливых Вам) Интересно, в какой период поняли, что "тут" не только творчество объединяет?) Года 2?))
  • Столько нежности в этом фото
  • Вы классные!!! 
  • Красавчики
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Каменских и Потап восхитили расслабленной прогулкой с друзьями по Праге.

Ранее  Каменских в белье и чулках порадовала Потапа приятной новостью. Певица засветила пикантное постельное фото.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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