Такие счастливые: Лилия Подкопаева вышла в свет с любимым после рождения дочери

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаева с гражданским мужем посетили мюзикл "Злая"

Лилия Подкопаева стала все чаще и чаще выходить в свет после рождения своей второй дочери. Напомним, что малышка появилась на свет 19 сентября. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым 41-летняя украинская спортсменка пока что живет в гражданском браке, в США. Конечно же, вместе со своей мамой живут и ее дети от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагордным - приемный сын Вадим и родная дочка Каролина. Лилия редко показывает свою новорожденную дочь. Зато стала все чаще баловать поклонников фото с родными!

Так, на своей страничке в сети instagram Подкопаева опубликовала новое фото со своим возлюбленным. При этом снимок был сделан в необычном месте - в театре Fox Theatre (Атланта, США). Здесь прошел мюзикл “Злая” (мюзикл авторства Стивена Шварца и Уинни Хольцман, основанный на романе Грегори Магвайера “Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы”). Нарядная Подкопаева со своим любимыми посетили этот мюзикл и сделали фото на память с гимнастом шоу Джастином Вириком.

Игорь Дубинский и Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаева оставила теплый отзыв о шоу.

“Я имела удовольствие дважды видеть мюзикл “Злая”, но всегда есть что-то новое, что можно увидеть. Может быть, поэтому это одно из самых знаковых бродвейских музыкальных спектаклей за последние 16 лет. Нужно смотреть!” - восторженно пишет украинская спортсменка.

Кстати, не так давно Подкопаева порадовала подписчиков действительно редким семейным кадром, на котором можно увидеть всех - саму Лилию и ее гражданского мужа, а также детей от предыдущего брака. Тогда звездная семья посетила выступление всемирно известного цирка Cirque Du Soleil!

Лилия Подкопаева с детьми и гражданским мужем (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее Подкопаева восхитила осенней прогулкой с подросшей дочерью. На прогулку Подкопаева также взяала домашнего любимчика.