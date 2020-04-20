Счастливы вместе: Лилия Подкопаева очаровала нежностью с мужем на домашнем кадре

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка празднует Пасху в США

Лилия Подкопаева редко публикует фото со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Дубинским. В сентябре они стали родителями прекрасной доченьки Эвелины, названной в честь прабабушки. Спортсменка практически все время проводит дома в США и лишь изредка позволяла себе короткие поездки, ведь малышка все еще находится на грудном вскармливании, поэтому мама рядом ей просто необходима. Гимнастка пока не готова показать лицо малышки, а вот семейную идиллию с любимым – пожалуйста!

Так, Олимпийская чемпионка поделилась счастливым праздничным селфи в семейной обстановке. Лилия и Игорь позирует на фото стильного интерьера своего частного дома. На Лилии можно рассмотреть легкий шифоновый наряд в светлых тонах с нежным цветочным принтом. Похоже, спортсменка решила обойтись без косметики. Игорь обнял любимую и прижался к ней поближе.

Также гимнастка показала небольшую пасхальную корзинку с яркими декоративными яичками – эффектный акцент праздничного декора.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

К слову, Лилия не призналась, пекла ли она пасхальные куличи, но готовить спортсменка любит и умеет. Она как-то проговорилась о том, что ее любимые блюда – это рыба и мясо на гриле. Гимнастка отмечает, что привыкла к простой и полезной еде. В ее семье обожают салаты и зелень, причем заправляет она блюда оливковым маслом, лимонным соком и бальзамическим укусом – выходить освежающе и вкусно. Кстати, Лилия не относит себя к сладкоежкам.

Ранее Лилия Подкопаева очаровала весенней велопрогулкой со старшей дочкой Каролиной. Девочка растет копией знаменитой мамы.