Счастливы вместе: Дженнифер Лопес умилила семейными фото с мужем и детьми

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Певица показала, как встретила Новый год

Дженнифер Лопес, которая каждую свободную минуту старается провести с семьей, новогодние праздники также встретила в кругу близких. Она опубликовала пост, где показала теплые кадры, сделанные в праздничную ночь. На них позирует сама Дженнифер, ее жених Алекс Родригес, а также их дети от предыдущих браков и друзья. «Новогодний вечер», – коротко написала звезда.

Дженнифер с семьей (фото: instagram.com/jlo)

Интересно, что вся семья в нарядах выбрала один дресс-код – черно-белый. Дженнифер одета в черное платье без рукавов, которое дополнила массивным браслетом, а также крупными круглыми серьгами ободком в волосах. К слову, прическа звезды стала немного другой – волосы она осветлила и подстригла. Выглядит она счастливой и сияющей. Алекс отдал предпочтение классике, надев костюм с белой рубашкой. А дети – рубашки и футболки. Все они обнимаются на фоне елки, излучая позитив и радость.

Алекс в свою очередь также выложил массу общих с Дженнифер и детьми фото. А также видео из ресторана, в котором семья отмечала событие.

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, Дженнифер и Алекс обручились в марте 2019-го, а осенью отметили помолвку роскошным торжеством для самых близких. Теперь поклонники ждут церемонию бракосочетания. Правда, пара не указала точную дату. В интервью Лопес поведала, что они с Родригесом не хотят спешить с таким важным событием. Ведь все должно быть сделано на высочайшем уровне, организация торжества требует массы сил и времени. А они оба заняты массой проектов и не могут пока уделить должное внимание свадьбе. Но в новом году, когда грандиозный тур певицы в честь 50-летия остался позади, она сможет сосредоточиться на личной жизни.