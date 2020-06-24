Счастливы вместе: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес умилили веселыми семейными танцами

Дженнифе Лопес с семьей (фото: instagram.com/jlo)

Пара явно не скучает!

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес – одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Будущие супруги, которые пока что успели только обручиться, не устают признаваться друг другу в любви. Также они обожают показывать совместные фото, видео и всячески знакомить поклонников со своей жизнью. Так, недавно знаменитости представили миру нового члена своей семьи. Им стал щенок, которого выбрал сын певицы Макс. В честь Дня отца в блогах Дженнифер и Алекса появилась масса трогательных моментов. Но даже в будни звезды живут не менее ярко.

Алекс с семьей (видео: instagram.com/arod)

Так, возлюбленный певицы несколько часов назад опубликовал видео, на котором он исполняет зажигательные танцы, пока дети играют на музыкальных инструментах, а Лопес поет. «Вот как мы относимся к возвращению бейсбола!», – написал он. Сеть в ответ взорвалась комментариями. Многие не устают умиляться, какая дружная и любящая семья у Алекса. «О боже, я просто влюблена в твою семью», «Я обожаю эту семью очень сильно», «Эта семья – просто цель», «Мое сердце растаяло», «Алекс такой забавный», «Нам нравится ваша талантливая семья»…

Семейные фото Лопес всегда получаются милыми (фото: instagram.com/arod)

Напомним, Алекс Родригес и Дженнифер Лопес, которые долго томили неизвестностью поклонников, наконец определились с датой свадьбы. Как сообщало издание Us Weekly, 50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес собираются узаконить свои отношения сразу после окончания карантина и открытия границ. А торжество молодожены устроят в Италии. Праздник, как уверяют приближенные к паре личности, уже было полностью организован, планирован и даже проплачен. Но из-за распространения коронавируса его пришлось отложить. Правда, планы знаменитостей могли вновь измениться в связи с ситуацией в мире. Но, похоже, в статусе обрученных Алекс и Дженнифер также не скучают.

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Автор: Lite