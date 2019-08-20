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"Счастливое утро": Потап и Настя Каменских мотивируют совместной тренировкой (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.08.2019 - 17:26
"Счастливое утро": Потап и Настя Каменских мотивируют совместной тренировкой (видео)
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звездная пара не расстается ни на секунду, даже в спортзале

Медовый месяц звездной пары Потапа и Насти Каменских, который влюбленные провели на итальянских курортах закончился, и теперь похоже молодая семья всерьез взялась за приведение фигуры в "доотпускную" форму. На страничке в Instagram Насти Каменских все чаще стали появляться мотивирующие видео с тренировками. Причиной еще послужило и то, что Настя неоднократно обещала многотысячной армии поклонников вести активный и здоровый образ жизни, чтобы стать примером для фанатов.

Чаще всего в ее Instagram можно увидеть именно тренировки. К примеру, не так давно Каменских восхитила утренней пробежкой с личным тренером на рассвете в ботаническом саду Киева. И конечно же, певица приобщает к этому полезному занятию своего супруга Потапа. Тотальная занятость музыканта и проюсера не мешает находить ему время для любимой женщины, поэтому мы можем увидеть их совместные тренеровки.

В этот раз Настя показала, какие упражнения они делают с собственным весом и спортивным инвентарем. В тренажерном зале под открытым небом Настя и Потап качали пресс, ухватившись за ноги друг друга, чтобы зафиксировать положение тела. Чтобы процесс был увлекательнее, они подбадривая, хлопали в ладоши друг друга.

Часть тренировки с гантелями и резинкой звездная пара выполняла раздельно, но с не меньшим усердием.

К слову, недавно Настя Каменских опубликовала тренировку для ягодичной мышцы, упражнение очень эффективное и может быть использовано для формирования упругой попы.


Напомним, ранее Каменских уже показывала тренировку для крепкого "орешка". Только тогда занятия проходили в спортзале с тренером.

Еще одна мотивирующая тренировка от спортивной Настя Каменских очень понравилась ее подписчикам.

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