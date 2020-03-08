Счастливое трио: нежная Лилия Ребрик умилила подарками от дочек и мужа

Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущую растрогал презент от любимых дочек

Лилия Ребрик получает сюрпризы от мужа Андрея Дикого и любимых дочек Дианы и Полины не только на особые даты и официальные праздники – они радуют ее круглогодично и заставляют счастливо улыбаться. Конечно, 8 марта, Международный женский день, не стал исключением. Лилия поделилась своей радостью с поклонниками в Instagramи показала, какие подарки получила от самых родных и близких.

Счастливая ведущая запечатлела нежный поцелуй ее любимых девочек, ведь сестрички ладят и любят друг друга. Так, они подготовили для звездной мамы памятный подарок – цветы из полимерной глины. Букет выглядел ярко и реалистично, а сердце Лилии, глядя на него, буквально расстаяло. "Лучший букет от моих девочек", - подписала снимок она.

Дочери Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Следующий сюрприз для жены подготовил любимый муж. Он примчался к своим девочкам в загородный дом и для каждой из них подготовил по букету нежных тюльпанов: большой для мамы, средний – для старшей доченьки и три белоснежных тюльпанчика для маленькой Полинки.

Дочери Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция малышки на цветы была такой забавной, что ее родители запечатлели эмоции крохи на фото. "Почему Диане 7 тюльпанов, а мне – только 3. Ожидание-реальность", - подписала кадр Лилия.

Лилия Ребрик с дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дружная семье с удовольствием провела время на свежем воздухе, одевшись потеплее и наслаждаясь первыми весенними деньками. Лилия в длинной эко-шубке нежного пудрового оттенка и удобных кроссовках не спускала с рук Диану, пока папа играл с Полиной. Также ведущая поздравила всех с наступлением весны и поблагодарила мужа за букет.

Напомним, что Лилия Ребрик показала страсти на паркете прямо на рабочем месте мужа Андрея Дикого.