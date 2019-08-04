Счастливая Наталья Могилевская взбудоражила сеть "мокрым" фото в купальнике

Певица отправилась отдыхать на курорт
Наталья Могилевская, как и большинство украинских знаменитостей, решила отправиться на каникулы в теплые края, к морю. Стоит отметить, что 2 августа певице исполнилось 44 года, и поклонники буквально заспали артистку поздравлениями, которые продолжают поступать до сих пор. Наталью невероятно растрогало такое внимание. Она решила также побаловать фанов сюрпризом и опубликовала в Instagram новый снимок в купальнике.
Счастливая Наталья позирует в облаке от брызг, которые летят на певицу из поливочных систем. Цельный черный купальник подчеркнул достоинства фигуры звезды – округлые бедра и стройные ножки, а также область декольте.
"Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Порхаю и делюсь с вами своим настроением. Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам. Буду делиться материалами. P. S. Кстати, так никто и не угадал, куда я отправилась праздновать свой день рождения", - отметила напоследок артистка.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники Натальи оценили эффектный кадр, а заодно и ее формы, а также продолжили сыпать своими версиями, пытаясь угадать, де именно отдыхает звезда.
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