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Счастливая Наталья Могилевская взбудоражила сеть "мокрым" фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.08.2019 - 17:27
Счастливая Наталья Могилевская взбудоражила сеть "мокрым" фото в купальнике
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица отправилась отдыхать на курорт

Наталья Могилевская, как и большинство украинских знаменитостей, решила отправиться на каникулы в теплые края, к морю. Стоит отметить, что 2 августа певице исполнилось 44 года, и поклонники буквально заспали артистку поздравлениями, которые продолжают поступать до сих пор. Наталью невероятно растрогало такое внимание. Она решила также побаловать фанов сюрпризом и опубликовала в Instagram новый снимок в купальнике.

Счастливая Наталья позирует в облаке от брызг, которые летят на певицу из поливочных систем. Цельный черный купальник подчеркнул достоинства фигуры звезды – округлые бедра и стройные ножки, а также область декольте.

"Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Порхаю и делюсь с вами своим настроением. Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам. Буду делиться материалами. P. S. Кстати, так никто и не угадал, куда я отправилась праздновать свой день рождения", - отметила напоследок артистка.

Счастливая Наталья Могилевская взбудоражила сеть &quot;мокрым&quot; фото в купальнике

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи оценили эффектный кадр, а заодно и ее формы, а также продолжили сыпать своими версиями, пытаясь угадать, де именно отдыхает звезда.

  • Красотка, научите танцевать
  • Шикарно
  • Обалдеть!
  • Красуня!
  • Какая свежесть! Кайф!
  • Отличный купальник
  • Шикарно выглядите. Не важно место, главное что вы счастливая, это нас всех радует
  • Чудесная
  • Супер!
  • Очень круто!
  • Очень красивая девушка!
 

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык раззадорила сеть фото страстного поцелуя с Натальей Могилевской.

Также Наталья Могилевская позабавила сеть фото из Одессы "в объятиях кавалера".

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Новости Украины Наталья Могилевская
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