Счастливая Наталья Могилевская взбудоражила сеть "мокрым" фото в купальнике

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица отправилась отдыхать на курорт

Наталья Могилевская, как и большинство украинских знаменитостей, решила отправиться на каникулы в теплые края, к морю. Стоит отметить, что 2 августа певице исполнилось 44 года, и поклонники буквально заспали артистку поздравлениями, которые продолжают поступать до сих пор. Наталью невероятно растрогало такое внимание. Она решила также побаловать фанов сюрпризом и опубликовала в Instagram новый снимок в купальнике.

Счастливая Наталья позирует в облаке от брызг, которые летят на певицу из поливочных систем. Цельный черный купальник подчеркнул достоинства фигуры звезды – округлые бедра и стройные ножки, а также область декольте.

"Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Порхаю и делюсь с вами своим настроением. Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам. Буду делиться материалами. P. S. Кстати, так никто и не угадал, куда я отправилась праздновать свой день рождения", - отметила напоследок артистка.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи оценили эффектный кадр, а заодно и ее формы, а также продолжили сыпать своими версиями, пытаясь угадать, де именно отдыхает звезда.

Красотка, научите танцевать

Шикарно

Обалдеть!

Красуня!

Какая свежесть! Кайф!

Отличный купальник

Шикарно выглядите. Не важно место, главное что вы счастливая, это нас всех радует

Чудесная

Супер!

Очень круто!

Очень красивая девушка!

Скриншот комментариев

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